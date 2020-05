Holdet, der nu kommer til at bo under samme tag. Fra venstre Anna Hjortsø, Claus Johansen, Camilla Nissen, Jeppe Helkov, Frank Nielsen, Per Majgaard Jakobsen og Helle Marie Lynge. Pia Boe Andersen kunne ikke være til stede. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: To aviser og et net under samme tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To aviser og et net under samme tag

Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis danner fælles redaktion, der bl.a. skal sikre en stærkere digital nyhedsdækning af Gribskov

Ugeposten Gribskov - 27. maj 2020 kl. 11:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1. juni samler Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis kræfterne i Gribskov og etablerer én fælles stærk redaktion. Den får til huse i Ugepostens nuværende lokaler i Østergade 33 i Helsinge.

Leder af den nye redaktion bliver 35-årige Camilla Nissen, som i dag er Gribskov-redaktør på Frederiksborg Amts Avis, der holder til i ejendommen på Østergade 36. Ugepostens nuværende redaktør Claus Johansen fortsætter som journalist på redaktionen, der i forvejen består af Jeppe Helkov og Anna Hjortsø.

Redaktionen har allerede i dag et vist samarbejde om nyhederne på nyhedssiden sn.dk/gribskov. Dette bliver endnu stærkere med samlingen af kræfterne.

"Vi samarbejder allerede i dag på nogle områder, mens vi på andre felter kan se, at vi løber lidt efter de samme ting. Ved at danne en fælles redaktion kan vi sikre en bedre udnyttelse af vores arbejdskraft, og det skal selvfølgelig komme læserne til gode, så vi kan lave flere forskellige historier," siger chefredaktør på såvel Ugeposten som Frederiksborg Amts Avis Palle Høj.

Han pointerer, at der fortsat skal være forskel på Ugeposten og Frederiksborg Amts Avis.

"Vi har hvert vores stærke afsæt som gratis ugeavis og betalt dagblad. Der vil fortsat være forskelle, men også visse ligheder, som der i øvrigt allerede er i dag. På sn.dk/gribskov bliver vi sammen stærkere," siger Palle Høj.

Camilla Nissen er nyligt tiltrådt som redaktør på Frederiksborg Amts Avis, hvor hun har afløst Karl Erik Frederiksen, da han gik på pension. Camilla Nissen har de seneste ti år arbejdet som journalist ved Gribskov-redaktionen, hvor hun har erhvervet et grundigt kendskab til hele kommunen, dens foreninger, virksomheder og borgere.

"Jeg ser frem til at rykke sammen med gode kolleger på en fælles Gribskov-redaktion, og jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal arbejde for at sikre en solid og bred dækning af Gribskov Kommune til vores forskellige udgivelser," siger Camilla Nissen, der er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus og fra Ritzaus Bureau.

Camilla Nissen er vokset op på et landbrug i Bylderup 15 kilometer fra Tønder i Sønderjylland. Vejen ind i journalistikken blev grundlagt efter studentereksamen fra Tønder Gymnasium. Mens hun arbejdede som landpost i 2004 og 2005 var hun samtidig ungdomsjournalist på ugeavisen i Tønder, inden hun startede på selve journalistuddannelsen i 2006. Undervejs i sin uddannelse var Camilla Nissen også både journalist og redaktør på Nyhederne på De Danske Studenterradioer.

Det er selskabet Sjællandske Medier, der står bag både Frederiksborg Amts Avis og Ugeposten. Med sammenlægningen af de to nuværende redaktioner vil Sjællandske Medier sikre en fortsat stærk dækning af Gribskov digitalt og på papir. Sammenflytningen markerer også, at en fælles salgsafdeling kan bistå virksomheder og butikker med markedsføring, hvad enten det er på papir eller digitalt og rettet mod det lokale marked i Gribskov eller det regionale marked i Nordsjælland.

Sammenflytningen i Østergade 33 vil blive markeret i løbet af juni.