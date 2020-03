Gær er blevet hamstret i stor stil. Foto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Til gær-hamstrere og andre bageglade: Bag Gillelejes smukkeste brød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til gær-hamstrere og andre bageglade: Bag Gillelejes smukkeste brød

Ugeposten Gribskov - 18. marts 2020 kl. 17:29 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store bagedyst er kommet til Gilleleje. Mediet Glad for Gilleleje kunne observere en markant stigning i interessen for bagekunst dagen efter, at statsministeren lukkede det mest af Danmark ned onsdag i sidste uge på grund af corona-virussen.

"Det er i hvert fald i skrivende stund ikke til at opdrive en pakke gær i byen," skriver de på Facebook.

Derfor har mediet i samarbejde med Restaurant Gilleleje Havn og Krostue udskrevet en konkurrence, hvor de kårer Gillelejes smukkeste brød.

"Så send os billeder af det, du har kreeret - med én eller flere af de femten pakker gær, du købte i går aftes eller her til morgen," skriver de.

Billederne bliver sendt til Restaurant Gilleleje Havn og Krostue, hvor overdommerne Annette og Katar vil udpege vinderen, skriver Glad for Gilleleje.

"Vi har i disse smitte-tider desværre ikke mulighed for at teste smagen, men lover at vende tilbage med en konkurrence igen, når den nuværende situation er stilnet lidt af".

Vurderingskriterierne er derfor brødets udseende og krummen: Send to billeder til gilleleje@gladfor.dk: Et af hele brødet og et af selve krummen.

Konkurrencen løber indtil torsdag den 19. marts klokken 23.59, og billederne af brødet skal sendes til mailen gilleleje@gladfor.dk.

Førstepræmien er en kasse rugbrødschips fra Restaurant Gilleleje Havn og Krostue (med en holdbarhed på minimum et halvt år), mens andenpræmien er 100 ruller toiletpapir (med en holdbarhed på minimum 59,4 år), oplyser Glad for Gilleleje på deres Facebook-side. Vinderne offentliggøres på deres Facebook-side den 20. marts.

Klar, parat, bag!