Bo Jul Nielsen (nummer tre fra højre) er på vej til at melde sig ind i et nyt parti.

Tidligere spidskandidat nærmer sig nyt parti

Hans udmeldelse af Socialdemokratiet kom som et chok for de fleste. I mange år havde Bo Jul Nielsen været synonym med partiet i Gribskov. Men i marts sidste år var det pludselig slut.

Men farvellet betyder ikke, at Bo Jul Nielsens tid som byrådspolitiker i Gribskov slutter, når denne valgperiode slutter. I hvert fald ikke hvis det står til ham selv.

Bo Jul Nielsen kan nemlig løfte sløret for, at han er tæt på at melde sig ind i et nyt parti.

"Jeg har haft nogle følere ude og har haft den første uformelle samtale med et parti. Vi har talt sammen, og det ender nok med, at jeg bliver medlem. Spørgsmålet er nok bare, om de vil have mig. Så min plan er at skifte til et parti," siger han og afviser, at det har været en mulighed at stille op som løsgænger ved næste valg.

"Det er for svært. Folk vil gerne vide, hvad de stemmer på, og er man helt alene, bliver folk lidt usikre på ens mærkesager og er måske bange for, at deres stemme går til spilde. Siden jeg meldte mig ud af Socialdemokratiet har jeg gået og funderet og sonderet - kigget på andres valgprogrammer. Så jeg har dannet mig et overblik over, hvad der passer bedst på mig og omvendt. Jeg håber at melde noget ud inden for de næste par måneder."





Bo, du vil jo nok ikke sætte noget navn på det parti, du er på vej til, men hvis jeg gætter på Nyt Gribskov, er det så skudt helt forbi?

"Det er forkert. Det er heller ikke noget parti. Jeg snakker med et parti, der sidder på Christiansborg. Det er alt, jeg vil sige," slutter han med et grin.