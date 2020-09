Thorbjørn Risager Trio giver koncert i Gribskov

Gribskov Kultursal er klar med en ny koncert. Det er lykkedes stedet at få 'Thorbjørn Risager Trio' til Gribskov 3. oktober, hvor de klokken 20.00 går i gang med at spille. Og det var lidt tilfældigt, at det lykkedes at få orkesteret til byen.