Tag på rejse i dit liv

Tag til foredrag og aftenseminar med meditationslærer og forfatter Svend Trier. Her vil du blive introduceret til nogle enkle og virkningsfulde meditationsmetoder, som de fleste kan anvende i hverdagen med betydeligt udbytte. "Resultatet vil være større indre ro selv i pressede situationer og en bedre evne til at møde livets store og små udfordringer med overskud, klarhed og indre balance," skriver Liv & Ånd Forening, der står for arrangementet.

Aftenen er for nybegyndere og for mennesker, som har erfaring med meditation og mindfulness, og denne aften kan være med til at udvide forståelsen for meditationens anvendelsesmuligheder og for principperne bag. Der vil også være en guidet meditation og mulighed for at stille spørgsmål. Svend Trier har selv mediteret dagligt siden 1967 og har erfaring med mange forskellige meditationsformer. Arrangementet foregår 10. september klokken 19 til 21.30 i Helsinge Uddannelsescenter på Ridebanevej i Helsinge. Tilmelding sker på telefon 20870552. Jk