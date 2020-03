Svøbte lig ind i badebassin: 50-årig kendt skyldig i drab

50-årige Henrik Verdun Hansen er ved Retten i Helsingør netop kendt skyldig i drabet på 52-årige Lars Halvor Hermansen, der blev skudt på en ejendom på Løgelandsvej 27 i Helsinge, hvor Henrik Verdun Hansen boede til leje.

Det skriver Ekstra Bladet.

Nævningene var enige i, at Henrik Verdun Hansen var skyldig i drab og troede dermed ikke på hans forklaring om, at der var tale om et vådeskud, da han skød Lars Halvor Hermansen med et haglgevær den 18. september 2018.

"Det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at der var tale om et uheld," sagde dommeren ved skyldkendelsen ifølge Ekstra Bladet, der også skriver, at dommen afsiges senere i dag.