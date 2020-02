Se billedserie Politiet var massivt til stede i flere uger på en landejendom i Helsinge. Her fandt de efter megen søgen Lars Halvor Hermansen gravet ned. Foto: Jens Berg Thomsen

Svøbte lig ind i badebassin: 50-årig erkender skud - men ikke drab

Ugeposten Gribskov - 27. februar 2020 kl. 18:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke skyldig. Sådan lød det fra advokaten til den 50-årige mand fra Helsinge, der er tiltalt for i september 2018 at have skudt og dræbt 52-årige Lars Halvor Hermansen, da retssagen begyndte i sidste uge. Den tiltalte nægter sig skyldig i drab, men ekender at have afgivet skud mod den dræbte.

Udover at være tiltalt for mandrab er den tiltalte også anklaget for at være i besiddelse af mindst 16 kilo amfetamin med henblik med videresalg. Blandt andet i forening med den dræbte.

Tip førte til lig

Drabssagen mod den tiltate begyndte egentlig som en almindelig efterlysning. Lars Halvor Hermansen forsvandt om aftenen den 18. september 2018. Flere spor pegede i retning af, at der kunne være begået en kriminel handling, og Nordsjællands Politi sendte derfor af flere omgange en efterlysning ud.

Politiets efterforskning centrerede sig hurtigt omkring en landejendom ved Helsinge. Her gennemtravlede politiet igennem flere uger gården. Men der skulle et tip til, før politiet havde heldet med sig.

En person undrede sig over, at der var blevet anlagt et nyt bålsted på grunden. Da politiet begyndte at grave her, fandt de liget af Lars Halvor Hermansen.

Liget var rullet ind i en bassin-dug fra et tømt havebassin, før det var blevet sænket ned i jorden. Her var det først dækket med en madras, hvorefter der var fyldt jord og siden et ca. 10 centimeter tykt lag cement på. Herefter var der altså anlagt et bålsted på nedgravningsstedet.

16 kilo narko

En obduktionsrapport viste sidenhen, at Lars Halvor Hermansen blev dræbt af skud. Allerede inden fundet af liget var den tiltalte blevet sigtet for drab.

Ved retsmødets start nægtede den 50-årige lokale mand sig skyldig i drab. Han erkendte, at han affyrede det skud, der dræbte Lars Halvor Hermansen, men han nægtede at have til hensigt at dræbe vennen. Den tiltalte bliver først senere afhørt i sagen.

I retten erkendte den tiltalte usømmelig omgang med lig, ligesom han erkendte sig skyldig i at være i besiddelse af et Valmet haglgevær og 57 skarpe patroner. Han erkendte sig også skyldig i handel med narko. Dog ikke med 16 kilo, men kun med de 300 gram der blev fundet på hans bopæl i forbindelse med en ransagning.

Den taltes forsvarer fortalte i retten, at den tiltalte føler sig truet på livet af Lars Halvor Hermansens 'bagland'. Derfor protesterede forsvarsadvokaten mod en begæring fra pressen om at ophæve navneforbuddet i sagen.

"Min klient vil gerne forklare om truslerne, men så begærer vi lukkede døre. Det handler om hans liv og sikkerhed," sagde advokat Michael Juul Eriksen.

Kræver særlig straf

Anklager Margit Wegge fortalte i retten, at hun ikke havde hørt om om de påståede trusler før. Derfor støttede hun begæringen om at ophæve navneforbuddet. Den begæring valgte retten at efterkomme, ligesom begæringen om dørlukning, hvis den tiltalte skal fortælle om truslerne, heller ikke blevet taget til følge.

Ved det første retsmøde fortalte Margit Wegge også, at anklagemyndigheden vil føre bevis for, at skuddet, der dræbte Lars Halvorsen, ikke var et vådeskud eller et uheld - men at det skete forsætligt.

Anklagemyndigheden kræver, at straffen til den 50-årige skærpes med op til 50 procent på grund af særligt skærpende omstændigheder.

Der er afsat 10 retsdage til nævningesagen.

Der forventes at falde dom den 20. marts.