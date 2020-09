Svampetur i Gribskov

Svampejagt Torsdag den 3. september 2020 klokken 15 - 18 gennemfører Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov en svampetur i området ved Tinghussøen og Gantekrogssøen i Gribskov ved Bolandsvang og området vest for Maarum trinbræt. Leder på turen bliver naturvejleder Michael Sonniks (Gribskov Kommune) og der vises nogle almindelige spisesvampe og gives gode råd om indsamling af svampe. Mødestedet er P-pladsen ved Tinghussøen ved Tinghusevej (vej 205), ca. 400 meter vest for Maarum trinbrædt. Hvis forholdene er til det, vil vi tilberede en svampesuppe som smagsprøve. Eventuelle spørgsmål om turen og tilmelding til Jens Prom, mobil 29 45 88 61 eller mail: jens.prom@gmail.com.