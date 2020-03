Erhvervsstyrelsen har sendt varsler ud til 15 ejere af kæmpesommerhuse. Otte af sommerhusene ligger i Tisvildeleje og Vejby. Arkivfoto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Styrelse: Stop ulovlig udlejning af kæmpesommerhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Styrelse: Stop ulovlig udlejning af kæmpesommerhuse

Ejerne af otte sommerhuse i Vejby og Tisvilde skal skrue ned for udlejningen

Ugeposten Gribskov - 09. marts 2020 kl. 10:45 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerne af otte kæmpesommerhuse, der ligger i Tisvildeleje og Vejby, har modtaget varsler fra Erhvervsstyrelsen for massiv udlejning.

Styrelsen anser nemlig udlejningen for at være erhvervsmæssig og dermed ulovlig. Omfanget af udlejningen skal dermed stoppe, ifølge styrelsen. Ifølge lovgivningen skal sommerhuse primært bruges af ejerne selv, og udlejningen skal være et supplement, som ikke har 'en mere professionel karakter', skriver styrelsen i varslerne.

300 kvadratmeter luksus I sin vurdering lægger styrelsen blandt andet vægt på lejeindtægternes størrelse, udlejningens omfang, ejernes eget brug og sommerhusets størrelse samt antal af sengepladser og faciliteter.

En af sommerhusejerne har eksempelvis to kæmpesommerhuse i både Tisvilde og Vejby. Begge sommerhuse er på næsten 300 kvadratmeter og har plads til henholdsvis 18 og 24 personer. I begge huse er der blandt andet spa, indendørs pool med vandrutsjebane, sauna og bar.

Ejeren af huset oplyser til Erhvervsstyrelsen, at han bruger husene selv cirka 4-5 weekender, enkelte hverdage og 1-2 uger årligt. Det er ikke muligt for Ugeposten at få indsigt i, i hvilket omfang ejeren har oplyst, at han udlejer husene, men styrelsen skriver, at 'der er sket udlejning i et større omfang end de af dig (ejeren, red.) oplyste'.

Udlejningsmaskiner Ifølge Politiken er alle kæmpesommerhusene bygget og solgt af Viborg-firmaet Skanlux. De fleste ligger samlet i klynger, blandt andet på Tisvildesvinget i Tisvildeleje, hvor der ligger 12 enslignende kæmpesommerhuse, hvoraf fem har modtaget et varsel fra Erhvervsstyrelsen.

Udover faciliteter og omfanget af udlejning har styrelsen i deres varsel også lagt vægt på, at husene netop ligger i en klynge.

"Samlet set understreger disse momenter, at husene er indrettet til og målrettet mod intensiv udlejning".

Tidligere har Skanlux udtalt til Politiken, at det er den systematiske udlejning, der gør, at det hænger sammen økonomisk for firmaet og køberen af sommerhuset.

"Hvis de siger, at man ikke længere må det, så trækker de gulvtæppet væk under mange mennesker. For os vil det betyde, at vi vil gå personlig konkurs," siger en af ejerne af sommerhusene i Halsnæs Kommune Klaus Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Udlejningsloft I varslerne skriver Erhvervsstyrelsen, at ejerne skal dokumentere, at de er ophørt med den erhvervsmæssige udlejning ved for eksempel at sende en ny skriftlig aftale med udlejningsbureauerne, hvori der fremgår et udlejningsloft.

Sommerhusene udlejes blandt andet via luksushuse.dk og DanCenter.

Erhvervsstyrelsen har sendt 15 varsler til ejere af sommerhuse i Gribskov, Halsnæs og Blåvand - og flere er på vej.