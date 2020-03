Send til din ven. X Artiklen: Stort beløb til drenge på kanten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort beløb til drenge på kanten

Ugeposten Gribskov - 03. marts 2020 kl. 14:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næsten 5 år har Sanne Andreasen sammen med andre frivillige drevet Cafe Ella og Poul i Græsted. Et sted, hvor der gennem årene har været omkring 100 betalende medlemmer der alle har haft cafeen og et godt måltid mad som fast samlingspunkt. Et sted hvor historier og aktuelle hændelser daglig er blevet drøftet.

Cafeen er nu lukket, fordi det har knebet med frivillige til det store arbejde og Sanne Andreassen har skulle bruge mere tid på sit firma Gribskov Rengøring. Bestyrelsen har derfor haft nogle penge i kassen som de har været enige om at bruge på gode og almene formål.

Et af de projekter som er blevet tilgodeset er projekt for Drenge på Kanten, som afvikles i år med støtte fra LøkkeFonden. Drenge fra Godhavn skal gennem et trænings- og læringsprogram gøre sig klar til at cykle 500 km til sommer.

"Vi er glade for at kunne støtte dette gode projekt med 12.000 kroner," siger Sanne Andreasen.

"Det er en god chance for disse drenge, at de gennem støtte og udfordringer får selvtillid til at yde det bedste i dem. Det giver fodfæste i et fællesskab med andre drenge fra hele landet og i samfundet. Derfor vil Gribskov Rengøring også støtte undervejs i projektet, og jeg opfordrer andre til at gøre det samme."

Bjarne Pedersen kan kontaktes på tlf. 2181 8454.