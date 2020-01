Stor satsning: Nordsjælland vil have de største talenter

Nordsjælland Håndbold skal også i fremtiden kunne bide skeer med de største klubber i Danmark. Derfor er klubben nu klar til at lave en stor talentsatsning. Målet er at stoppe talentflugten over Storebælt. Det skriver ubold.dk.

Satsningen betyder helt konkret, at Nordsjælland Håndbolds tre moderklubber laver et fælles U17-hold fra sæsonen 2020-2021. Senere skal et fælles U19-hold også komme til, ligesom man vil lave et Nordsjælland Håndboldudviklingshold i 2. division.

"Vi ønsker at gøre op med det faktum, at de mest ambitiøse nordsjællandske håndboldtalenter flygter over Storebælt i jagten på muligheden for at dygtiggøre sig mest muligt. Ligesom vi også venter, at tilbuddet er så attraktivt, at unge vælger NH-talent til når de vender hjem fra efterskoler," siger cheftræner Simon Dahl i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Vi vil fra dag ét matche de fynske og jyske håndboldmiljøet på setup og kvalitet - en hverdag, hvor de unge drenge bliver mødt af kvalitet og engagement, uanset om det er i mødet med håndboldtræneren, den fysiske træner eller fysioterapeuten."

Træningerne for det nye hold kommer til at foregå i Royal Stage i Hillerød, 'fordi det er centralt i Nordsjælland og der er bl.a. et helt nyt rum til fysisk træning', som klubben formulerer det i pressemeddelelsen.

Formanden for Team Helsinge Håndbold glæder sig over den fælles satsning.

"Vi har som moderklubber et ansvar for at fødekæden er der – og det kan vi kun gøre i fællesskab," siger han.

Spillere fra Helsingør, Hillerød og Helsinge vil blive indstillet til holdet af deres trænere i samarbejde med cheftræner Simon Dahl.