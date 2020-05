De to personer på Hans Christian Rylanders statuer foran Gribskov Rådhus har siden 1999 siddet på de samme stole. Men inden for på rådhuset har der de sidste tre år omvendt været gang i en helt anden stoleleg.

Stoledans på rådhuset: Chefer stopper på stribe

Den ene chef efter den anden har forladt Gribskov Rådhus, siden nyt politisk flertal kom til. Gyldne håndtryk til tre direktører løber alene op syv mio. kr. Mange er stoppet selv, understreger kommunaldirektør

Ugeposten Gribskov - 29. maj 2020 kl. 14:04 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre år med konstant stoledans. Nogenlunde sådan må det føles at være ansat på rådhuset i Gribskov i disse år.

Ugeposten har søgt aktindsigt i antallet af chefafgange blandt de øverste ledere i kommunen, og tallene viser, at antallet af fyringer og opsigelser nærmest er eksploderet, siden Anders Gerner Frost tog over som borgmester, og et nyt flertal kom til.

Stop hver tredje måned Alle de fire øverste direktører er blevet skiftet ud inden for de seneste tre år. Blandt andre blev daværende kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen og direktøren for teknik og erhverv, Astrid Damgaard Ravnsbæk, fyret i 2018. Det samme skete for den tidligere velfærdsdirektør Mikkel Damgaards, der blev fyret i december 2019. Alene de tre har tilsammen fået gyldne håndtryk for over syv mio. kr.

Ser man på ledelseslaget under direktørerne, centercheferne, har der også været store udskiftninger.

Blandt de ni nuværende centerchefer er der således kun en enkelt, der også var ansat, da Anders Gerner Frost vandt valget i slutningen af 2017. I de to øverste ledelseslag er alle chefer på nær en altså stoppet.

I alt er 15 af de øverste kommunale chefer stoppet på tre et halvt år. Det svarer til et chef-stop hver tredje måned. Ifølge kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen er en del af forklaringen på de mange udskiftninger, at man har ønsket en ny retning for kommunen.

Kan miste momentum "Selvfølgelig betyder det noget, når der sker udskiftninger. De her mennesker går ud af døren med noget viden. Det kan også betyde noget for beslutninger og processer, der kan miste momentum. Men når man sætter en ny retning og en ny ramme, er det naturligt, at der også er brug for nye blikke og nye øjne til at være med til at drive processen," siger hun og fortsætter:

"Vi har fået superstærke profiler ind, der matcher den retning, vi ønsker at bevæge kommunen i. Lederne vil rigtig gerne kommunen. Men nu handler det for mig om at se ud af forruden. For vi har et kæmpe potentiale, vi skal have forløst."

Sascha Volmer Sørensen understreger samtidig, at mange af afgangene 'har været naturlige', hvor medarbejderne selv har søgt nye udfordringer.

Søger nye veje "Man er nødt til at have et bredere blik på, hvad det her handler om. Der er det, der handler om karriereudviklingssporet, som den her type ledere er en del af. Det er både i forhold til at komme til en større kommune eller få en stilling på et højere niveau. Det er et naturligt element i den her gruppe. Og så er der det, der handler om, at vi har sat en ny ramme og en ny retning for kommunen. Det gør, at der er nogle, der søger nye veje, fordi de ikke kan se sig selv i det," siger Sascha Volmer Sørensen.

Et af de områder, der har været hårdest ramt af udskiftninger, er børneområdet. Først stoppede den tidligere direktør Steffen Bohni, mens hans afløser Mikkel Damgaards altså senere blev fyret. Sideløbende stoppede de to centerchefer på området også, mens afløseren Jakob Boye-Møller kun nåede at være på arbejde i nogle få måneder, før han også var fortid.

Skole-kaos Fra skolebestyrelsernes side har man længe påpeget, at der har været en manglende styring af skoleområdet fra rådhuset.

Fakta: De er stoppet Jakob Boye-Møller, 31/07 2020, centerchef

Rikke Østergaard Asmussen, 29/2 2020, centerchef

Hana Levy, 31/1 2020, fagchef

Mikkel Damgaards, 11/12 2019 (fritstillelsesdato), direktør

Holger Spangsberg Kristiansen, 30/11 2019, kommunaldirektør

Anne Steffensen, 30/9 2019, centerchef

Rasmus Hjuleraa, 30/4 2019, centerchef

Peter Steen Olsen, 30/4 2019, centerchef

Astrid Damgaard Ravnsbæk, 31/03 2019, direktør

Susanne Rasmussen, 30/9 2018, centerchef

Helle Mariager, 30/9 2019, centerchef

Mette Bierbaum, 30/10 2018, direktør

Steffen Bohni, 31/07 2018, direktør

Erik Nielsen, 30/6 2018, fagchef

Tabita Sonne-Dalsø, 28/2 2018, centerchef

Kilde: Gribskov Kommune "Vi er nået et punkt, hvor det er svært ikke at være opgivende," sagde skolebestyrelsesformanden på Ramløse Skole, Monica Sonne, blandt andet, da det kom frem, at skolerne stod over for millionbesparelser.

'Et kæmpe problem' Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) erkender, at de mange afgange har givet udfordringer.

"Det er et kæmpe problem, at vi har mistet så mange på kort tid i de lag. Er det en af grundene til, at vi står med et merforbrug på folkeskoleområdet? Ja, det tror jeg helt klart. Det ledelsesmæssige overblik, som en forvaltning skal give skoler og daginstitutioner, har ikke været godt nok. Det er et urimeligt vilkår for skoleledere, det er urimeligt for de ansatte, for skolebestyrelserne og for børnene. Der har ikke været en optimal styring, og det har vi taget konsekvenserne af," siger han med henvisning til fyringen af den ansvarlige velfærdsfærdsdirektør Mikkel Damgaards.

Anders Gerner Frost mener dog også, at en del af kaosset skyldes 'uheld'.

"Vi har ikke lavet store udrensninger. Vi har været ekstremt uheldige med, at der har været en kombination af, at nogle medarbejdere ikke har fungeret optimalt og ikke har leveret det, man kan forvente. Men det er en lille del. Den største del har været andre grunde, hvor folk selv har sagt op - og så er der en masse uheldige omstændigheder, hvor nogle centerchefer er stoppet," siger han.

For gunstige aftaler Anders Gerner Frost, i disse sparetider er det så ikke forkert at skulle bruge millioner på gyldne håndtryk?

"Det er et vilkår i alle virksomheder, at der ligger en aftale om, hvad det koster at skille sig af med medarbejdere. Set med mine øjne er det nogle relativt gunstige aftaler, der f.eks. ligger på direktørniveau, som Kommunernes Landsforening og Djøf har lavet," siger Anders Gerner Frost og erkender, at nogle af fratrædelsesgodtgørelserne har været for gunstige.

"Vi kunne se, at vi i nogle af aftalerne lå lidt bedre, end det Djøf anbefalede. Der har økonomiudvalget sat en streg og sagt, at der ikke er nogen, der kommer til at lave aftrædelsesaftaler, der er bedre end minimummet. De er rigeligt gode."

Anders Gerner Frost mener samtidig, at man er nødt til at se på det samlede billede, når man afskediger - og ikke på hvad man får i gyldent håndtryk.

"Men det er vigtigt at se på, hvilke medarbejdere der kan løse de opgaver, vi står overfor. Er det dem, vi har - eller skal vi have andre til det? Det er ledelsesmæssigt vigtigere end overhovedet at kigge på, hvad det koster at skille sig af med en medarbejder. Det må man aldrig gøre. Hvis man først gør det, kan man ikke lede en butik," siger han.