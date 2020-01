Et af projekterne handler om at få børn til at være trygge og finde glæde ved bevægelse og sport.

Støtte til fire sundhedsprojekter

Ziggi Ivan Santini, ph.d., postdoc ved Forskningsafdelingen for Sundhed og social kontekst, Statens Institut for Folkesundhed, Rasmus Køster-Rasmussen, ph.d postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, samt Lisbeth Eckhard-Hansen, leder af Rudersdal Frivilligcenter.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har besluttet at give penge til fire projekter, som har et særligt mål: At fremme sundheden for alle, der bor og arbejder i Gribskov Kommune.

Mental sundhed

Projekterne, der har fået midler, har alle et mål om at forbedre den mentale sundhed og skabe fællesskaber på tværs, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det første projekt er gruppeforløb for unge piger i 10. klasse, der handler om at fremme den mentale trivsel og styrke fællesskaber. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsinge, 10. klasse i Gribskov og Organisationen GirlTalk.

Det andet projekt er en lokal udgave af Jump4fun, som handler om at få børn til at være trygge og finde glæde ved bevægelse og sport. Projektet er et samarbejde mellem Græsted Gymnastikforening, Søborg SG&I, Tisvilde Gymnastikforening og DGI Nordsjælland.

Det tredje projekt hedder ”Gribskov går sammen” og er målrettet forskellige grupper og aldre. Projektet er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Gribskov Gymnasium, Hjerteforeningens lokalafdeling i Gribskov, Vejby IF, Tisvilde Gymnastikforening, Søborg SG&I. DGI står blandt andet for uddannelse af gå-værterne, som skal udbrede kendskabet til gå-grupperne.

Det sidste projekt er børnegrupper til søskende, der har en bror eller søster med en psykisk lidelse.

Det handler om at give børnene et frirum og forebygge angst og ensomhed. Projektet er et samarbejde mellem Lokalforeningen Sind Gribskov, Foreningen for børn med angst, Center for Social og Sundhed (Familiebehandlingen, Fremskudt socialfaglig indsats), Frivilligcenter Helsinge, Gribskov Ungdomsskole, bedre psykiatri, psykiatrifonden og Foreningen for Forældre til børn og unge med særlige behov i Gribskov Kommune."