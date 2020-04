Asbjørn Larsen fra Dronningmølle og Frederik Cornelius fra Gilleleje står bag 'Lyspunktet' - et medie, som udgiver en podcast og videoer på Facebook. Foto: Lyspunktet

Send til din ven. X Artiklen: Spotlight på de corona-ramte spisesteder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spotlight på de corona-ramte spisesteder

I Facebook-videoer præsenterer 'Lyspunktet' take away fra Gribskov og omegn

Ugeposten Gribskov - 15. april 2020 kl. 10:29 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I midten af marts besluttede Frederik Cornelius og Asbjørn Larsen sig for at bruge deres kulturmedie 'Lyspunktet' til at fortælle om spisesteder i Gribskov og omegn.

"Vi sætter fokus på restauranter og caféer, som her under corona-krisen lever af at lave take away, og som vi gerne vil hjælpe ved at lave noget larm," fortæller Frederik Cornelius, der bor i Gilleje.

'Lyspunktet' består af podcast og videoer, som de lægger op på Facebook, og det er i sidstnævnte, man kan opleve de to kammerater besøge spisesteder rundt omkring.

"Vi har fået mange positive kommentarer fra folk, der skal hen og besøge de forskellige steder," siger Frederik Cornelius, der fortæller, at niveauet blandt spistederne er højt.

Fra Tisvilde til Gilleleje Indtil videre har 'Lyspunktet' i Gribskov lagt vejen forbi Tisvilde Bistro, Café Saseline, Restaurant Gilleleje Havn og Krostue og Bistro No. 3.

"Vi kan se, vi har hjulpet restauranterne ved at sprede ordet om deres take away. I videoerne viser vi, at det er billigt og smager rigtig godt," siger Frederik Cornelius, der fortæller, at også restauratørerne har givet positive tilbagemeldinger på deres besøg.

Optager hver dag Frederik Cornelius er til daglig musiker, mens makker Asbjørn Larsen, der bor i Dronningmølle, arbejder som kok.

"Vi er ude næsten hver dag og optage, så vi bruger ret meget tid på det. Men vi er begge to også blevet sat ud af vores daglige rutiner på grund af coronaen".

Inden længe går turen til Bakkehuset - Gilleleje Good living. Også selvom det ikke er take away, de sælger, men brugskunst og møbler.