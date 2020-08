Sportsbørn får sommergaver

De har undværet de sjove aktiviteter og det gode fællesskab i endnu længere tid end normalt på grund af COVID-19. Derfor har Jump4fun i år valgt at gøre lidt ekstra for børnene efter sommerferien.

"Det er helt tydeligt for os, hvor betydningsfuldt det er for børnene at deltage på holdene, så de fortjener en belønning for at have undværet fællesskabet og kæmpet sig igennem en svær periode," siger Pernille Lauridsen, der er projektmedarbejder på Jump4fun.