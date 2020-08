Special-biler udstilles på Græsted Torv

Så skal der vises biler, også biler du ikke lige ser til hverdag. Det er to lokale bilnørder fra Græsted med Morten Løvenkrands i spidsen, der er klar til at vise special-biler på Græsted Torv 21. august fra klokken 18.00 til 21.00.

"20 udvalgte special-biler-nørder er inviteret, og de kommer og udstiller deres biler, og her vil der være mange forskellige slags; veteranbiler, amerikanerbiler, Rrcerbiler, originale og ombyggede, JDM sportsvogne. Nogen er nyere, andre er gamle. Alt i alt et meget bredt udvalg så der vil være noget at se på for enhver," skriver Morten Løvenkrands i en pressemeddelelse