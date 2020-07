Så er Gilleleje Bibliotek og Kulturhavn Gilleleje klar med sommersjov.

Sommersjov: Byg et sværd og tag på skattejagt

Ugeposten Gribskov - 20. juli 2020 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der sommersjov med Gilleleje Bibliotek og Kulturhavn Gilleleje.

Hver mandag og onsdag fra klokken 11 til 12 frem til til 29. juli er der Stenmalerworkshop med Mugge P. Arrangementerne er for alle, der har lyst til at deltage. Et andet tilbud er, at du kan lære at væve en sjov figur. Det kan du prøve 16. juli fra klokken 11 til 13. På workshoppen skal du selv lave væven, sætte en flot baggrund på, sætte trend op og væve en lille figur. Det er Eva Press fra Vævestuen i Gilleleje, der hjælper og guider.

23. juli er der børneteater. Gruppen Honningbanden opfører "knuddi og Bolette", der er en galopkomedie om venskab & eventyr. Stykket er for børn fra tre år.

30. juli fra klokken 11 til 13, står der sværdbygningsworkshop på programmet. De erfarne sværdbyggere fra rollespilsakademiet viser dig hvordan, og hjælper dig med at bygge dit helt eget sværd. Her skal man være fyldt fem år for at være med.

Gode præmier Du kan også deltage i sommerjagten, hvor der trækkes rigtige gode præmier hver torsdag i sommerferien. Du skal rundt i byen og løse gåden. Skattejagten er for alle børn, og hvis det kniber med at læse og skrive, må du godt tage mor og far med. Alle arrangementerne er gratis, men grundet Corona er tilmelding nødvendig. Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på www.gribskovbib.dk. Jk