Sommerferie i børnehøjde: Kampsport ved gadekæret

Bokse Team Helsinge og Helsinge Capoeira tilbyder gennem juli måned motion for børn og unge ved gadekæret i Helsinge. Hver tirsdag og torsdag fra klokken 11 til 13 vil der være mulighed for at komme og prøve kræfter med de to sportsgrene boksning og Capoeira.