Sommerferie: Boksning i børnehøjde

"Tilbuddet er en enestående mulighed for at få et indblik i sportsgrenen samt en indlæring af sporten i en positiv ånd gennem sjov og motiverende træning. Vi kommer I form med traditionelle bokseøvelser, lære bokse elementer og teknik. Derudover er der en introduktion til selvforsvars teknikken, Krav Maga, som er et praktisk og taktisk selvforsvars system, der bygger på baggrund af naturlige og logiske forsvarsbeslutninger, som beskytter en, mod én eller flere, bevæbnede eller ubevæbnede, angribere," skriver Bokse Team Helsinge i en pressemeddelelse og fortsætter:

Det koster 50 kroner per gang for at deltage. Slut på dagen vil der blive serveret lidt at drikke til alle, samt et stykke frugt eller anden form for snack.