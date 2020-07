Søs Egelind komme rog holder foredrag. Pressefoto

Søs Egelind besøger Kulturhavnen

Ugeposten Gribskov - 20. juli 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag 22. juli klokken 15.00 holder Søs Egelind foredrag med overskriften "slip humoren løs". Foredraget foregår i Kulturhavnen i Gilleleje.

Søs Egelind er kendt som skuespiller, entertainer og foredragsholder og for sin store indsats for at legalisere medicinsk cannabis, som har hjulpet hende i kampen mod kræft.

"Med humor som værktøj og våben, kan det blive sjovt og anderledes inspirerende at gå på arbejde. Det bliver lettere at overkomme alt det sure - lige fra støvsugning og skattevæsen til ægtefæller og kriser. Kan man virkelig selv bestemme, hvor sjovt livet skal være? Gu' kan man da så! Undersøgelser viser at sygefraværet falder og produktiviteten stiger, når det lykkes kolleger at more sig sammen - også i arbejdstiden," skriver Kulturhavnen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Søs Egelind er en intelligent kvinde i sin bedste alder, som med en farverig pallet af eftertænksomhed, selvironi og nærvær skaber en forrygende oplevelse. Søs Egelind ved noget om, hvordan humor, et positivt livssyn og det at kaste sig ud i udfordrende ting kan gøre et liv både sjovere og mere spændende. Søs Egelind har mange personlige oplevelser og erfaringer med at slippe humoren løs i hverdagen og formår at formidle på en måde, der fremkalder grin og eftertænksomhed."

Billetter kan købes på www.kulturhavngilleleje.dk eller www.gillelejebio.dk.