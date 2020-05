Søde dyr i haven: Smelter dit hjerte også?

"De er på vej i rask trav ind i min have og har kurs mod de nyplantede blomster. Så jeg banker på ruden for at få dem til at skifte kurs. Til min overraskelse falder kiddet ned på maven, som ses på billedet, og moderen stikker af ned ad vejen. Det er jeg selvfølgelig ikke superstolt af, så jeg går ud for at berolige kiddet uden at røre, men kiddet bliver bare liggende helt stille i samme stilling."