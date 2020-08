Snedige cykelstier mod Rusland

Denne tur følger indimellem jungleagtige stier, som de færreste kender. Nogle af disse er offentlige stier, som er i fare for at forsvinde, derfor er det godt, hvis de bliver brugt. Vi føres således forbi den unikke seværdighed Væltningen i Snevret Skov og videre til Tegners Museumspark, hvor lyngen nu blomstrer. Dette område kaldes også Rusland.

Udgangspunktet er Græsted Station, hvor veterantogene "damper" af jernbanehistorie. Hertil kan man også komme med lokalbanen. For at gøre turen trafiksikker følges den lille sti vest for stationen. Den er skiltet som vandreruten Perimeterstien. Følg bare denne skiltning ned til Græsted Syd Station og derfra den dobbeltrettede sti op til Græsted Hovedgade. Her holdes tv. på samme stitype, som fører os til Saltrup og videre til Esbønderup.

Dette er et unikt sted. Her blev træstammer fra Gribskov væltet fra øvre kanal til nedre for at fortsætte rejsen til Dronningmølle, hvorfra de blev sejlet til København. Fortsæt rundt om væltningen. På den anden side finder du en lille spang over åen og en jungleagtig sti, som vi følger helt op til Villingerød.