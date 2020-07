Den gamle DagliBrugsen er væk, og nu begynder en Fakta at rejse sig på grunden. Foto: Flemming Saugmann

Smidstrup får supermarked-flagskib

Coop satser stort og åbner i starten af det nye år et over 1.000 kvm stort lavprissupermarked i Smidstrup.

"Ja, det har godt nok taget tid at få tilladelsen igennem, og som de fleste nok har bemærket, er den gamle DagliBrugsen i Smidstrup jævnet med jorden," siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen, Coop.

Men det er for at give plads til Coops nyeste bud på fremtidens lavpris supermarked, der forventes klar til åbning i starten af det nye år.

Et bud på fremtiden

"Og jeg tør godt love, at det har været ventetiden værd," understreger Jens Juul Nielsen om det nye supermarked, der bliver på over 1.000 kvm og derved adskiller sig fra de fleste andre fakta-butikker ved at være en del større arealmæssigt.