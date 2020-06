Mature female in elderly care facility gets help from hospital personnel nurse. Senior woman w/ aged wrinkled skin & care giver, hands close up. Grand mother everyday life. Background, copy space. Foto: Evrymmnt - stock.adobe.com

Slut med kolde udendørsbesøg: Giver 900.000 kr. til bedre plejebesøg

Det skal være muligt at besøge sine pårørende på plejecentrene i Gribskov Kommune under ordentlige forhold udendørs, når sommersolen forsvinder.

Partierne i folketinget har derfor i en 'Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19' afsat midler til kommunerne for at understøtte, at borgere på plejecentre kan opretholde social kontakt med deres pårørende.

Og helt konkret bliver der nu lagt op til, at man i Gribskov Kommune vil opføre lysthuse, pavilloner, udestuer eller lignende, så man i efteråret kan mødes udendørs - men under en overdækning, der beskytter mod vejr og vind.

Fordeles til alle plejehjem

Administrationen lægger op til, at de 900.000 kroner, som går til Gribskov, skal fordeles i forhold til antallet af beboere på de respektive plejehjem.

"Derudover er det også tiltænkt, at man for eksempel kan få personale til at hjælpe beboerne ud til et besøg, hvis de for eksempel bor på første sal. Det er op til plejehjemmene at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre," siger Birgit Roswall, formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, der skal tage stilling til sagen på tirsdag.

Det ønskes i følge dagsordenen, at løsningen er langtidsholdbar, så den også kan bruges til sociale og festlige formål efter, at coronapandemien er ovre. Midlerne skal bruges i 2020. Der skal sidst i 2020 indsendes en redegørelse for brug af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet.

Mens restriktioner for plejehjemsbesøg i flere kommuner er blevet mødt af kritik, blandt andet i Halsnæs, har man i Gribskov Kommune holdt sig fra de skrappe krav fra begyndelsen. Det har i store træk været op til de enkelte plejecentre at strukturere besøgene. Reglerne er blevet lempet en enkelt gang undervejs, således at man ikke længere må nøjes med besøg fra to pårørende.

Besøg fra alle børn

"Vi fik en henvendelse fra en ældre dame, som havde seks børn, og var ked af at skulle vælge mellem sine seks børn. Så derfor ville vi gerne være mere fleksible, og plejehjemmet kunne godt håndtere at få besøg af flere end to af de pårørende. Så vi har haft lidt videre rammer. Vi har spurgt plejehjemslederne til råds og vores beslutninger læner sig op af de ting, de har sagt ville være rimeligt, og som de ville kunne håndtere," siger Birgit Roswall.

"Min fornemmelse er, at det fungerer fint, og folk finder ud af det. Vi har ikke hørt nogen beklage sig, og Ældrerådet er også tilfreds, så jeg tror, at lederne løser det," siger udvalgsformanden. can