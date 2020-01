Skylder millioner: Fremtrædende politiker er konkurs

En af landets største forhandlere af campingvogne, Helsinge-virksomheden Bijé Camping, er på grund af en milliongæld erklæret konkurs. Det oplyser kurator David Slatcher til Ugeposten.

Ejeren af virksomheden er byrådspolitiker og gruppeformand for De Konservative Jesper Behrensdorff. Han tog i midten af januar tre måneders orlov fra byrådet for at kunne 'koncentrere sig 100 procent om sin virksomhed'.

"Der ligger en konkursbegæring, der er indleveret af en stor kreditor mod virksomheden. Den blev mandag behandlet i skifteretten. På baggrund af manglende betaling bliver der afsat et konkursdekret, og jeg bliver udpeget som kurator," siger David Slatcher, der endnu ikke har det fulde overblik over gælden i Bijé Camping.

Ifølge Jesper Behrensdorff er gælden til den pågældende kreditor på omkring 20 mio. kr.

"Det er oven på finanskrisen, hvor campingbranchen gik 80 pct. tilbage. Fra 8000 solgte campingvogne på landsplan til 2000 solgte campingvogne. Derfor har vi opbygget noget gæld gennem årene. Det har vi lavet nogle aftaler med vores banker om, men det er vi så ikke lykkedes med at komme i mål med," siger han og fortæller, at han ikke er erklæret personlig konkurs, 'men at det kan komme'.

Jesper Behrensdorff fortæller også, at konkursen har været noget tid undervejs. Det var blandt andet derfor, han tog orlov fra byrådsarbejdet.

"I 2008 havde vi 500 campingvogne på lager. Det kunne være, vi skulle have gået konkurs dér, men så havde rigtig mange mennesker mistet penge og job. Så har Handelsbanken kørt en politik om at være med hele vejen, men nu er det nok et ægteskab, hvor den ene part er blevet lidt træt. Derfor har de truffet den her beslutning om, at de ikke ønsker at være med længere," siger han.

Jesper Behrensdorff har heller ikke det fulde overblik over, hvad den samlede gæld i virksomheden ender på. Blandt andet fordi de trods konkursbegæringen har fået lov til at holde åben og sælge nogle af de 40 campingvogne, der er en del af konkursboet.

Men selvom Bijé Camping altså er under konkursbehandling, har Jesper Behrensdorff ikke opgivet drømmen om, at familien kan køre virksomheden videre. Han håber, de kan lave en rekonstruktion.

"Vi har afgivet et tilbud med fuld finansiering fra en ny lokalbank om at lave en virksomhedsoverdragelse, så vi kan beholde de 20 arbejdspladser. Det er det vigtigste for mig. Ikke min person."

"Vi får en endelig afklaring i næste uge, men vi håber på et positivt svar, så vi kan fortsætte som hidtil."



Hvis det bliver den løsning, kommer I så til at afdrage på den gæld, der er i det nuværende selskab?

"Virksomheden er meldt konkurs, så det nye selskab vil starte fra nul, men man overtager alle medarbejdere."

Så I vil ikke afdrage gælden?

"Man laver det hvide snit, og så må vi efterfølgende lave aftaler om gælden med konkursboet."

Ud over at sælge campingvogne har Bijé Camping også opbevaret campingvogne fra folk, ligesom de har lavet serviceeftersyn.