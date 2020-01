Skoler i økonomisk kaos: 'Var vi en privat virksomhed, havde bankerne sagt stop, stop, stop'

"Vi er nået et punkt, hvor det er svært ikke at være opgivende. Hver gang vi har mødt politikere eller folk i administrationen, har vi fortalt, at det her system ikke fungerer. Det virker til, at det først er nu, hvor en skole er kommet i klemme, at man gør noget ved det. Det er ærgerligt, at det skal komme så langt ud, før man er klar til at gøre noget," siger skolebestyrelsesformanden på Ramløse Skole, Monica Sonne.

Skolernes økonomi kom for alvor på dagsordenen i begyndelsen af december, da det kom frem, at flere skoler hang på en dyr efterregning for et merforbrug på det specialiserede børneområde. Gilbjergskolen skulle blandt andet spare otte mio. kr. Det fik skolebestyrelsen til at opfordre til, at skolebudgetterne blev kollektivt forkastet.

Hvor er de forsvundet hen?

Kritikken går især på, at styrearkene stikker i alle retninger. I et konkret eksempel viser den økonomiske balance for en skole et underskud på 135.000 kr. Tre dage senere viser balance et overskud på 2,4 mio. kr. - for fire dage senere igen at vise et underskud på 473.000 kr.

"Vi får styringsark på styringsark på styringsark. Vi kan sidde og kigge på et styringsark og tænke, at økonomien ser meget fin ud. Så tjekker vi tre dage senere, og så er der pludselig fjernet 300.000 kr., uden at man ved hvorfor, og hvor de er forsvundet hen," siger Monica Sonne.

Skolebestyrelsesformanden på Gilbjergskolen, Jesper Frederiksen, er enig.

"Vi er på styreark 25 eller sådan noget. Og vi er ikke engang dem, der har fået flest. Det her er en dybt urimelig måde at køre skole på. En ting er, at det er urimeligt over for skoleledere og lærere. En anden ting er, at det også er dybt urimeligt over for os som skolebestyrelse, der har pligt til at føre tilsyn med en økonomi, vi ikke ved, om den stikker i den ene eller den anden retning. I sidste ende er det også urimeligt over for vores børn. Det er dem, der ender med at blive taberne, fordi der ikke er noget overblik over økonomien," siger han.

Ugeposten har af Gribskov Kommune fået udleveret alle styreark, hvor der i det her skoleark er foretaget ændringer i skolernes økonomiske balance.