Skoler genåbner tidligst denne dato

Gribskov Kommune er ikke klar til at genåbne skolerne og daginstitutionerne fra onsdag efter påske. Åbningen vil tidligst ske mandag den 20. april, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen bebudede mandag aften, at Danmark gradvist skulle genåbne, og at de 98 kommuner onsdag efter påske skulle gøre sig klar til at modtage børn i dagtilbud og børn op til og med 5. klasse i skolerne.

Det kommer altså ikke til at ske i Gribskov. Borgmester i Gribskov Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) er bekymret for genåbningen:

"Jeg har netop aftalt med vores direktion, at vi arbejder efter en plan, hvor vi tidligst genåbner mandag den 20. april, da vi er optaget af, at børn, forældre og medarbejdere er trygge ved at sende deres børn afsted. Konkret skal vi sikre værnemidler og tilrettelægge de store fysiske ændringer i både dagtilbud og skoler. Derudover har vi en stor gruppe medarbejdere fra blandt andet skoler og dagtilbud, som i øjeblikket er en del af vores nødberedskab i hjemmeplejen, en hjemmepleje som vi altså fortsat prioriterer. Det betyder, der skal ske en omrokering for at få puslespillet til at gå op," siger Anders Gerner Frost.

Anders Gerner Frost understreger dog, at Gribskov Kommune vil gøre alt for at løse opgaven:

"Det bliver en kæmpe opgave for de danske kommuner, men vores dygtige medarbejdere vil gøre alt for, at sikre den bedste løsning for genåbningen af dagtilbud og skoler. Vi vil politisk behandle en samlet handlingsplan på et fælles ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Børne-, Idræt- og Familieudvalget på tirsdag. Her bliver indstillingen, at vi sigter mod at være klar til genåbning mandag den 20. april," siger borgmesteren.