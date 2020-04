Tegneworkshop i Munkerup Park i august 2019. Foto: Lars Christiansen

Skolebørn går i skole på udstillingssted

Ugeposten Gribskov - 25. april 2020

Udstillingsstedet Munkeruphus, som ligger i naturskønne omgivelser mellem Gilleleje og Dronningmølle i Gribskov Kommune, har besluttet at lukke midlertidigt ned som kunstinstitution for at kunne tilbyde sig som klasseværelse og udeskole for de mange børn, der i denne uge skal tilbage på skolebænken.

Tilbuddet skal afhjælpe skolernes mange logistiske udfordringer med at følge regeringens retningslinjer for udendørs undervisning og god afstand mellem børnene, men skal også sikre, at kunst og natur bliver en vigtig del af skoleskemaet i denne tid og for fremtiden.

"Børnene har brug for naturen og kunsten netop nu. Hvis vi kan bidrage til, at der bliver lidt højt til loftet igen ved at undervise børnene udenfor, men også ved at skabe noget sammen og få afløb for en masse ting via kunsten, så er det et lyspunkt i denne mærkelige tid," siger Line Kjær, kunstnerisk leder på Munkeruphus, i en pressemeddelelse.

Munkeruphus stiller ikke alene sine faciliteter og udearealer til rådighed, men vil også tilbyde udendørs workshops med kunstnere, der underviser børnene sammen med skolernes billedkunstlærere, så den svære situation vendes til noget positivt.

På den måde giver det ikke kun børnene nogle unikke oplevelser, men også muligheder for nogle indtægter for kunstnerne, der er hårdt ramt økonomisk af corona-krisen og ofte ingen reserver har at falde tilbage på.

Fra udstilling til skole

I første omgang skal børnene møde de to kunstnere Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen, som tilsammen udgør Studio ThinkingHand, og som de sidste seks uger har knoklet på Munkeruphus for at skabe værker til en udstilling, der nok ikke kommer til at åbne. I hvert fald ikke for den målgruppe den oprindelig var tiltænkt.

Nu bliver det lokale skolebørn, der får glæde af den højst aktuelle udstilling, som handler om natur-forståelse og forbundethed, og som har masser af pædagogisk potentiale og sjove elementer for børnene, hvis den omtænkes til en læringssituation. Så det er Rhoda og Mikkel i fuld gang med, samtidig med at de er ved at installere nogle værker fra udstillingen ude i haven, så de kan opleves her fra slutningen af april.

"Det giver virkelig mening at dele vores værker med børnene i denne tid, da vores praksis netop handler om, at vi mennesker er dybt forbundne, og at vi ikke er adskilt fra, men en del af naturen. Vi udfordrer det begrænsede perspektiv, som vi mennesker anskuer verden fra - for at finde nye måder at leve sammen med andre arter på. Og her kommer børnene med en utrolig forestillingsevne og nysgerrighed, hvilket er det bedste udgangspunkt for at lære og forstå," fortæller Studio ThinkingHand.

'Et drømmetilbud'

Også billedkunstlærer Christina Helvad fra Gilbergskolen i Gilleleje, som Munkeruphus har indgået et samarbejde med de næste mange uger, er glad for initiativet og glæder sig til at flytte ind i det udendørs klasseværelse ved Munkeruphus:

"Som billedkunstlærer er det et drømmetilbud at få lov til at bruge Munkeruphus som klasseværelse. Både fordi vi ellers var nødt til at droppe de kreative fag under Covid19, da vi ikke må bruge vores faglokaler. Men også fordi der er et stort potentiale i at kombinere udeskole, kunst og sanselighed på et sted som Munkeruphus, og på den måde tilbyde vores elever en helt særlig oplevelse i disse ellers så nedslående tider," fortæller billedkunstlærer Christina Helvad.

Munkeruphus håber at kunne udvide og fortsætte tilbuddet efter sommerferien, men lider ligesom alle andre kunst- og kulturinstitutioner lige nu under manglende indtægter og besøgende på grund af corona-krisen.

"Hvis man ønsker at bakke op om Munkeruphus eller udeskolen for de lokale skolebørn i form af støtte til f.eks. løn til kunstnere, etablering af bedre udendørs faciliteter eller f.eks. køb af bord-bænke-sæt, modtages donationer med stor taknemmelighed," siger Line Kjær.