Skolebesparelser: Politikere trodser anbefaling

Børneudvalget valgte at se bort fra forvaltningens anbefaling. Det betyder, at alle kommunale skoler nu skal spare syv pct. på deres budget

Ugeposten Gribskov - 01. maj 2020 Af Jeppe Helkov

Det var lidt som at vælge mellem pest eller kolera. Sådan havde børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) udlagt den økonomiske situation, skolerne i Gribskov står i i øjeblikket.

Et enigt børneudvalg valgte sidste tirsdag at se bort fra forvaltningens anbefalinger om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne - og i stedet fortsætte med den nuværende. Det betyder, at hver enkelt skole nu skal spare syv pct. af deres samlede budget.

"Der var ingen gode løsninger. Ingen klapper i hænderne over, at skolerne skal spare syv pct. Det ønsker ingen af os. Vi vil hellere tilføre dem penge, men det har vi ikke mulighed for. Vi har kun de penge, vi har, og der er ikke flere. Derfor skal vi finde de bedst mulige løsninger, inden for de midler vi har," siger Natasha Stenbo Enetoft.

Million-underskud Debatten om skoleøkonomien har raset de sidste mange måneder. Helt konkret skal der spares 14 mio. kr.

Flere skolebestyrelsesformænd har tidligere peget på, at skolernes styringsværktøjer var fuldstændig uigennemsigtige. Det betød, at skolelederne reelt styrede økonomien i blinde - og ikke kunne få indblik i, hvilken økonomisk situation skolen stod i. Den ene uge kunne skolen have et overskud på 2 mio. kr. for få uger efter at have et underskud på 3 mio. kr., lød kritikken.

Senest har tal fra forvaltningen i Gribskov Kommune vist, at skolerne i øjeblikket hver måned bruger 1,5 mio. kr. for meget - og at kommunen ser ind i budgetoverskridelser på 21-30 mio. kr. per år.

Det skyldes blandt andet, at antallet af elever i folkeskolerne er faldet med 20 pct. de sidste 10 år, mens udgiftsniveauet har været uændret.

Men mens forvaltningen altså anbefalede at lave en helt ny tildelingsmodel, der ville betyde, at kommunens store skoler ville ende med en stor del af regningen for merforbruget, valgte børneudvalget at fordele regningen mere ligeligt.

Det glæder de konservatives medlem af børneudvalget, Trine Egetved.

"Ud af de tre modeller er det her den model, jeg har peget på hele tiden. Det er mest retfærdigt, at alle må holde for, når der skal spares. Samtidig bliver der lagt op til, at de små skoler får et ekstra hjælpetilskud. Men der er ingen tvivl om, at det her er meget voldsomt for skolerne," siger hun.

Små skoler får ekstra I bemærkningerne til den valgte model skriver forvaltningen, at de små skoler nu 'stort set ikke har ressourcer til andet end de lovpligtige undervisningstimer'.

Natasha, som formand for udvalget kan du så ikke frygte, at børnene på de små skoler nu kun kan få en skrabet undervisning?

"Nej, vi har lavet en kompensationsmodel på 800.000 kr. til hver af de små skoler, der skal gøre op for det. Så skal man også huske, at den løsning vi har valgt kun gælder for et år. Og at gå ind og revolutionere hele systemet for ét år (som forvaltningen lagde op til, red.), er for voldsomt. En ting er besparelsen. Den bliver rigelig svær at sluge, og så er der ingen grund til at putte ekstra ting på også."

Besparelserne på skoleområdet bliver nu sendt i høring. Her kan skolebestyrelser og andre interessenter komme med deres indspark til mulige løsninger.

Natasha, kan du garantere, at høringen ikke bliver skueproces, men at I rent faktisk lytter til svarene?

"Spørgsmålet er altid, om man vil opfatte det som en skueproces, hvis ikke man får ret. Jeg kan ikke garantere, at vi retter til ud fra høringssvarene, men jeg kan garantere, at vi lytter. Vi er valgt til at træffe beslutningerne og sørge for, at vi har en økonomi i kommunen, der hænger sammen."

Mere involvering Hos de konservative håber Trine Egetved, at skolerne bliver mere involveret i den kommende proces.

"Jeg kan savne, at skolerne bliver mere involveret. At de selv finder dér, hvor det er mindst slemt at spare. Vi kan ikke holde fast i lejrskolerne eller andre af de politisk vedtagede puljer. Vi er nødt til at tro på, at skolelederne har fagligheden til at vide, hvordan man driver skolerne bedst."

Høringsperioden slutter den 11. maj.