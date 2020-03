Gilbjergskolen i Gilleleje kommer til at svømme i klassiske instrumenter de næste fire år. Modelfoto Foto: Volodymyr - stock.adobe.com

Skole får del i pulje på 10 mio. kr.: 'Jeg er så hamrende lykkelig'

Ugeposten Gribskov - 15. marts 2020 kl. 11:00 Af Jeppe Helkov

Violiner, celloer og klarinetter. De kan godt finde spendérbuksen frem på Gilbjergskolen på Parkvej i Gilleleje. Skolen er nemlig blevet udvalgt til at være en del af Kulturministeriets OrkesterMester-koncept.

Konceptet går ud på, at alle elever - på Gilbjergskolen i 3. klasse - får sit eget instrument. I skoletiden får de så undervisning i at spille på instrumentet, ligesom der også bliver et orkester-tilbud efter skoletid. Det hele kulminerer i slutningen af næste skoleår, hvor eleverne skal spille i DR Byen med DR's symfoniorkester.

Mere end en blokfløjte Børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) jubler over projektet.

"Jeg er simpelthen så hamrende lykkelig. For mig handler musik om meget mere end den blokfløjte, vi formentlig alle sammen kender tilbage fra folkeskolen. Vores børn i Gribskov skal have flere muligheder end det, og det får de med OrkesterMester og dybt engagerede voksne. Det er så stort. Jeg glæder mig til - i første omgang - fire fuldfede år, hvor børnene kan give den gas.

Forhåbentlig spreder det sig, om ikke andet til en masse musisk glæde for vores børn. Det bliver så stort," siger hun i en pressemeddelelse.

For at få del i Kulturministeriets pulje har byrådspolitikerne i Gribskov afsat 100.000 kr. om året de næste fire år til OrkesteMester. Projektet bliver lavet sammen med Kulturskolen i Gribskov. Og leder Lars Lundgaard Jensen ser også store muligheder i projektet.

Bedre til dansk stil "De elever, der kommer med, lærer for det første at spille et instrument.

Men de lærer også at fordybe sig og mestre noget. Det er jeg meget optaget af. Kan man fordybe sig i et instrument, kan man også overføre den evne til alt mulig andet. Så kan man bedre sætte sig og skrive en dansk stil for eksempel. Så projektet giver noget helt basalt læringsmæssigt," siger han og fortæller, at OrkesterMester også skaber et unikt sammenhold blandt eleverne.

"Fællesskabet og ånden i at spille sammen med andre giver også noget til de her unger. Det handler også om at lytte. Nogle gange skal man shine og har en solo, andre gang skal man måske bare spille med. Det giver nogle gode menneskelige kompetencer," siger Lars Lundgaard Jensen.

OrkesterMesterOrkester I projektet skal man vælge en type af instrument, som eleverne skal specialisere sig i. I Gribskov har man valgt strygere og slagtøj.

"Man skulle vælge blandt alle klassiske instrumenter. Så har vi en lærer, der kan spille på saxofon, ligesom der er et byorkester. Derfor var det oplagt at vælge strygere og slagtøj."

Projektet går i gang i næste skoleår. Gilbjergskolens orkester får det mundrette navn OrkesterMesterOrkester.