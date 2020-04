Hvor går man hen, når ægteskabet kollapser? Frederikke Lynæs Strand vil lave et univers for fraskilte kvinder, hvor de kan få sparring i en svær hverdag.

Send til din ven. X Artiklen: Skilsmisse ramte hårdt: 'Man sidder fast i gamle mønstre' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skilsmisse ramte hårdt: 'Man sidder fast i gamle mønstre'

Næsten halvdelen af alle ægtepar bliver skilt. Men hvor går man hen, når tosomheden pludselig bliver til ensomhed? Lokal kvinde har lavet nyt univers for fraskilte kvinder

Ugeposten Gribskov - 04. april 2020 kl. 14:56 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ramte som et lyn fra en klar himmel. Pludselig var det trygge parhold skiftet ud med en status som fraskilt. De mørke aftener med filmhygge i sofaen var nu erstattet af alt for lange timer fanget i tankernes ensomme vold.

Veninderne kunne hun ikke rigtig snakke med. De var stadig i parforhold og kunne derfor ikke rigtig forstå, hvilket følelsesmæssigt kaos en skilsmisse kaster én ud i. Men hvor går man så hen og får sparring? Og ro?

'Jeg trak mig' Det spørgsmål og den situation stod Frederikke Lynæs Stand fra Gilleleje i for to år siden. Efter en skilsmisse stod hun pludselig alene og vidste ikke, hvad hun skulle gøre af sig selv.

"Jeg havde halvandet år, hvor jeg var nede i kulkælderen. Jeg havde det rigtig skidt. Jeg følte mig enormt ensom uden at være det. Jeg har en stor omgangskreds og familie, men jeg følte ikke, at de forstod, hvordan jeg havde det. De har ikke været igennem det. Så jeg trak mig," siger hun.

Men i skilsmissens mørke begyndt et frø at gro. En idé til at hjælpe andre i samme situation. Nu er Fredeikke Lynæs Strand endelig klar til at præsentere den. Det er et univers for fraskilte kvinder.

"Jeg har dyrket meget selvudvikling, men jeg har aldrig brugt det på andre end mig selv. Men efter min egen skilsmisse følte jeg, at der manglede et sted, hvor kvinder kunne tale sammen. Hvor man kunne få råd fra ligesindede, der vidste, hvad man går igennem - og hvor man kan få helt lavpraktisk hjælp til, hvordan man skal forholde sig til økonomi, bodeling og mange andre ting," siger Frederikke Lynæs Strand.

Ny podcast Hun har derfor lavet Facebook-gruppen 'Selvudvikling for kvinder', hvor hun og medlemmerne dagligt kommer med indspark til livet efter et sammenbrudt ægteskab. Derudover har hun på radiokanalen Mix FM også fået en podcast.

"Min mission er at hjælpe så mange kvinder som muligt med at skabe det liv, de drømmer om, at få succes i deres eget liv, elske deres eget selskab mere end noget andet og få et positivt mindset med plads til at være til stede i nuet," siger hun.

Frederikke Lynæs Strands fokus ligger især på at hjælpe de fraskilte med helt almindelige dagligdags problemer.

Ikke navlepillende "Fokus er på, hvad det er, man skal have i livet for at komme videre? Det er ikke navlepillende, hvor vi går tilbage og snakker om, hvad der gik galt. Det gælder om at finde ud af, hvordan man når de drømme, man har," siger hun og fortsætter:

"Mange har svært ved at komme ud over rampen. De sidder fast i gamle mønstre. Mange ser meget negativt på sig selv og på livet. Hvis man er midt i en skilsmisse, er det også, fordi ens mand er virkelig irriterende. Man problemerne handler også tit om ting hos en selv. Man er nødt til at tage ansvar og finde ud, hvad man vil i stedet for at pege fingre af andre."

Nå inderste drømme Frederikke Lynæs Strand understreger samtidig, at selvom hendes univers henvender sig til fraskilte, kan alle andre, der har lyst til at udvikle sig, være med.

"Siden er for alle, der har lyst til at udvikle sig. Vi tilbyder mest af alt et stærkt fællesskab, der er der for dig, når livet er sjovt, svært, trist, glædeligt, fantastisk – men bedst af alt når noget skal fejres. Målet er at hjælpe kvinder med at slippe frygten, så de kan udleve deres inderste drømme," slutter hun.