I et sommerhus i Vejby gjorde politiet dette spøjse fund. Tyveknægtene har allerede fået deres dom. Foto: Politiet

Sjælden form for tyvek-OST-er: Politiet gør spøjst fund

Ugeposten Gribskov - 28. februar 2020 kl. 09:16

Der er ikke noget at sige til, hvis nogle betjente fra Særlig Efterforskning Øst hævede øjenbrynet en ekstra gang, da de sidste tirsdag lagde vejen forbi et sommerhus i Vejby.

Her havde de fået en melding om, at der befandt sig nogle udenlandske mænd, der muligvis havde gang i noget, der ikke var inden for lovens rammer. Da de kom frem til det pågældende hus, viste det sig at holde stik.

"Nogle typer tyvekoster støder vi oftere på end andre. Kontanter, smykker og elektronik er altid i høj kurs blandt tyveknægtene, men nogle gange ser vi os andre typer af tyvekoster, der får os til at løfte øjenbrynene en smule i forbløffelse. Det skete blandt andet i sidste uge," begynder Nordsjællands Politi i en statusopdatering på Facebook.

"Vi skyndte os til Vejby og fandt det pågældende sommerhus, hvor vi høfligt bankede på. Der var dog ingen, der svarede os, men der holdt en bil med udenlandske nummerplader foran huset, og døren stod sådan set åben i forvejen, så vi antog, at der var nogen hjemme, som måske bare ikke ville tale med os. Det har vi prøvet før, og det kommer vi til at prøve igen," fortsætter de.

"Vi stak hovederne ind gennem den åbne dør, og i stuen i sommerhuset kunne vi se to mænd, der så lidt matte ud over at have fået uventede gæster. De to mænd blev hurtigt placeret i hver deres rum i sommerhuset, så vi kunne få en snak med dem om, hvorfor vi var kommet på uanmeldt besøg."

"Inden vi nåede så langt i vores samtaler med mændene, kunne vores øjne dog ikke undgå at falde over fire sorte sække fyldt med varer, der umiskendeligt lignede noget, de ikke havde betalt for.

"I de sorte sække lå der nemlig så mange af de samme varer i uåbnet emballage, at det umuligt kunne være meningen, at varerne bare skulle bruges under en hyggelig tur i sommerhus. Således bugnede sækkene med barberblade, underbukser, nødder, kaffe, og pudsigt nok ost. Virkelig meget ost."

"Osten var af varianten parmesan, og selvom prisen pr. gram parmesanost da er høj, så er det alligevel ikke en vare, vi endnu har set gøre sit indtog som en eftertragtet handelsvare blandt de kriminelle, men måske vi skal holde mejerigtig godt øje med udviklingen," skriver Nordsjællands Politi.

De slutter med at skrive, at de to tyveknægte har erkendt at have stjålet varerne. Og dommen faldt prompte.

"De har derfor fået en klækkelig bøde samt en administrativ udvisning på 2 år. Og vi har forhåbentlig fået forhindret de to i at begå endnu mere kriminalitet," skriver politiet.