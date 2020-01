Serie-indbrudstyv får to års fængsel - og erstatningskrav på 1,4 mio. kr.

Den 37-årige Jon Bendtsen er blevet idømt to års fængsel for at have begået 29 indbrud i Nordsjælland siden november 2018.

Otte af indbruddene fandt sted i Helsinge, Gilleleje, Ramløse og Vejby. Her har den nu dømte indbrudstyv sammen med skiftevis to andre gerningsmænd opbrudt betalingsautomater, såkaldte 'safepays' i Netto, Fakta og OK Plus i nattetimerne. Forhold, som Jon Bendtsen havde erkendt sig skyldig i.

Serie-indbrud

Det første indbrud, Jon Bendtsen blev dømt for, fandt sted i november 2018 i Fakta på Peter Fjeldstrupsvej i Gilleleje, og indbruddene fortsatte indtil han blev anholdt i oktober sidste år.

Med et koben begik han og medgerningsmændene indbrud flere gange i de samme butikker. I Gribskov i Fakta på Smidstrupvej, Netto på Ellemosevej og OK Plus-tanken i Helsinge to gange hver især. Flere gange er de også taget videre fra butik til butik den samme aften eller nat.





Prøveløsladt

Retten i Helsingør lagde i sin domsafsigelse vægt på omfanget af indbrud, at de blev begået med medbragt værktøj, og at Jon Bendtsen var prøveløsladt.

I alt skal han derfor afsone to år og 43 dage i fængslet, da han var prøveløsladt for en tidligere dom på fire måneder. Udover fængselsstraf blev han også frakendt sit kørekort i tre år og seks måneder, fordi han havde kørt bil med kokain i blodet og en for høj promille.

'Nemme penge'

Som formildende omstændigheder lagde Retten i Helsingør i domsafsigelsen vægt på, at Jon Bendtsen ikke tidligere var straffet for berigelseskriminalitet, og at han havde tilstået.

Jon Bendtsen havde selv svært ved at skelne de mange indbrud fra hinanden, men har ifølge domsafgørelsen sagt, at han og de andre gerningsmænd begik forholdene, fordi det var 'nemme penge'. Han skulle ikke bruge dem til noget specielt, og han delte dem ligeligt med de andre gerningsmænd.

Stort erstatningskrav

Indbruddene fandt oftest sted i Fakta og Netto, og de to koncerner bag, Coop og Salling Group, havde derfor rejst krav om erstatning på samlet set 1.441.118 kr.

Men retten besluttede, at kravet skulle føres som et civilt søgsmål, da Jon Bendtsen ikke havde haft mulighed for at komme med bemærkninger til opgørelsen af beløbet.

Han bestred beløbets størrelse, da de stjålne mønter fra betalingsautomaterne var blevet beslaglagt som bevismateriale af politiet og derfor ikke modregnet.