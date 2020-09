Seniormøder i sognegården

I Helsinge Kirkes sognegård er kirketjeneren i fuld sving hver dag. Der skal blandt andet gøres klar til konfirmandundervisning efter alle covid-19 retningsregler, og seniormøderne starter nu også op igen. Torsdag 10. september klokken 14.30 vil der være mulighed for at lære den nye præst, Fritze Steiner-Johnsen, bedre at kende. Denne eftermiddag fortæller hun om sine veje og omveje til præstejobbet. Og deltagerne får et indblik i præstens alsidige arbejde i de forskellige sogne, hvor hun har været ansat. torsdag 8. oktober fortæller Kurt Flemming - Bakkens Pjerrot - om sit livs op- og nedture. På grund af regler med Covid-19 kan der kun være 50 personer til seniormøderne.