Se kortet: Her er Gribskovs farligste veje

I de seneste tre kalenderår har Nordsjællands Politi registreret to uheld på Tisvildevej ud for nr. 22 i Vejby. Begge uheld fandt sted i 2018. Uheldet her er dog fra 2020, men strækningen er ifølge politiet ikke blandt de farligste i kommunen.

Politiet har udpeget de strækninger, hvor der sker flest uheld i Gribskov

01. juni 2020 Af Claus Johansen

Kildevej mellem Helsinge og Tisvilde er den vejstrækning i Gribskov, hvor der sker flest færdselsuheld. Det fremgår af en opgørelse, som Nordsjællands Politi har lavet for Ugeposten.

At Kildevej topper listen kommer næppe som en overraskelse for særlig mange - vejstrækningen har i årevis været ramt af færdselsuheld. Især krydset, hvor Tibirkebro/Askemosevejen krydser Kildevej, har medført en lang række uheld. Gribskov Kommune har da også sat penge af til at øge sikkerheden i krydset, og arbejdet ventes at gå i gang næste år.

Kildevej har haft 21 registrerede færdselsuheld i de seneste tre år. Derefter følger Valby og Hillerødvej (forlængelsen af Hillerødmotorvejen), som begge har haft 11 registrerede uheld.

De mange uheld på Kildevej har medført, at Nordsjællands Politi og rigspolitiet har udpeget vejstrækningen til en såkaldt 'fokusstrækning' sammen med syv andre strækninger i Nordsjælland. Det betyder, som navnet antyder, at politiet har ekstra fokus på vejen med patruljering og hastighedsmålinger.

Politiet har ikke én enkelt forklaring på, hvorfor der sker flere uheld på bestemte veje i Gribskov. Men ofte er forklaringen uopmærksomme bilister, forklarer politikommissær Kenneth Grønberg, Nordsjællands Politi:

"Ofte er forklaringen på uheld desværre, at trafikanterne er uopmærksomme i trafikken. Derfor bruger Nordsjællands Politi sammen med kommunerne mange kræfter på forebyggende indsats for eksempel mod uopmærksomhed, spiritusbilisme og hastighed," siger Kenneth Grønberg, som er leder af Operativ Færdselssektion i Nordsjællands Politi.





Politiet laver dog ikke analyser af hvert enkelt uheld, fortæller han:

"Det er vanskeligt, at komme med entydige konklusioner på, hvorfor der sker mange uheld på de pågældende veje. Vi har ikke foretaget en grundigere analyse af de enkelte uheld. Dog er arbejdsgangen således, at er der tale om en ulykke, som ender fatalt, besøger politiet ulykkesstedet sammen med vejmyndigheden i den enkelte kommune og Vejdirektoratet. Besøget har til formål at belyse, om der er uhensigtsmæssige forhold, som gør sig gældende på det konkrete uheldssted. Konstateres der forhold, som kan forbedres, gøres dette efter gældende lov," siger Kenneth Grønberg, Nordsjællands Politi.

En rapport fra Gribskov Kommune konkluderede i 2016, at bilisterne kører alt for stærkt på Kildevej. Desuden er oversigtsforholdene fra sidevejene for dårlige og skiltningen er forvirrende eller mangelfuld.

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet ViaTrafik for Gribskov Kommune.

Konklusionen på rapporten var ifølge Frederiksborg Amts Avis, at hvis der havde været anlagt en rundkørsel på stedet, kunne man have undgået samtlige 10 uheld med personskade, der er sket i krydset i perioden 2010-2014 - inklusiv én dødsulykke.

Konsulenterne konkluderer, at årsagen til uheldene i krydset er, at trafikanterne på de to sideveje har svært ved at overskue krydset. De opdager ikke trafikken på Kildevej. De undervurderer den hastighed, som bilisterne på Kildevej, kører med, og de overvurderer de øvrige bilisters afstand til krydset.

Forklaringen er ifølge konsulenterne, at oversigtsforholdene fra sidevejene ikke er i overensstemmelse med hastighedsbegrænsningerne samt vejreglernes anbefalinger.

"Fra Askemosevejen er der kun cirka 150 meter oversigt i nordlig retning, hvor minimumskravet ved 70-80 km/t normalvis er 225-250 meter. I sydlig retning er Kildevej en konveks kurve, hvor der skønsmæssigt er lidt under 200 meters oversigt fra både Tibirkebro og Askemosevejen," hedder det.

Kildevejs "vejgeometri" indbyder samtidig til høj hastighed, og skiltningen på vejen med hastighedsgrænser er enten misvisende eller mangelfuld. Det ses i relation til, at der generelt er stor risiko for uheld i vejkryds, hvor fire veje mødes. Denne risiko er baggrunden for, at Vejdirektoratet advarer mod at anlægge nye firebenede vejkryds, fremgår det.