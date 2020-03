Se, hvad din og naboens bolig er værd

Hvis du vil have et bud på, hvad din og andre boliger, som ikke er sat til salg, koster lige nu, er der flere muligheder på internettet. På bolighed.dk, Geomatic (og dingeo.dk) og BoligSkøn (Nordea), kan du få gratis bud på boligprisen på bestemte boliger, og på boliga.dk kan du for 199 kr. om måneden få en såkaldt vurderingsrapport af prisen på din eller andre boliger.

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder og se en test af priserne på to boliger, som Videncentret Bolius har lavet.

Et bud på, hvad det vil koste at eje boligen

Samtidig kan du få en række mere detaljerede oplysninger om den pågældende bolig, fx størrelsen på grunden, ejendomsskatten, kommune- og lokalplaner og risiko for radon og for oversvømmelse, støj og indbrud i boligen.

Ifølge Bolighed.dk bliver de fleste boliger solgt inden for +/- 10 % af den værdi, som Bolighed anslår, at boligen har.

På samme måde som med de andre vurderingsmodeller, bør du være opmærksom på, at resultatet kan afvige betydeligt fra den pris, som boligen kan blive solgt for.

Indtast en adresse, og så kommer der et bud på, hvad boligen er værd. BoligSkøn giver selv et bud på, hvor god træfsikkerheden er på prisen, men du kan godt gå ind og påvirke den ved at give et bud på boligens beliggenhed, udvendig og indvendig stand, energiniveau og herlighedsværdi.