Sådan indretter du dit hjemmekontor

Videncentret Bolius giver dig her gode råd om indretning af hjemmearbejdsplads eller kontor. Læs, hvilke borde og stole der er bedst, og hvad der er den bedste placering for arbejdslampen

20. marts 2020
Af Assia Awad, Videncentret Bolius

Et hjemmekontor eller en hjemmearbejdsplads kan opfylde et bredt spektrum af behov. For nogen er det en regulær arbejdsplads, mens det for andre er der, hvor de tjekker Aula, betaler regninger eller måske slår deres kreative folder.

Derfor er det vigtigt, at du starter med at gøre dig klart, hvad dit hjemmekontor skal bruges til, inden du begynder at indrette det.

Hvis du fx har brug for at kunne arbejde koncentreret, er det en god idé at placere hjemmekontoret isoleret fra øvrige aktiviteter i hjemmet.

Det optimale i den situation er at placere kontoret i et værelse for sig selv, men hvis du ikke har et rum i overskud, kan du i stedet indrette kontoret som en del af et værelse eller langs en væg og evt. bruge en reol eller lignende som rumadskiller.

Hvis du bruger dit hjemmekontor som deltids- eller fuldtidsarbejdsplads, er det fornuftigt at placere det et sted, hvor du ikke behøver at se på det, når arbejdsdagen er slut. På den måde undgår du konstant at blive mindet om alle dine hængepartier, og det vil gøre det nemmere at holde rigtigt fri.

De perfekte møbler til hjemmekontoret Når du skal vælge skrivebord, bør du først gøre dig klart, hvad det skal bruges til og så vælge et, der har den rette størrelse i forhold til dine arbejdsopgaver. Hvis kvadratmetrene er få, kan du montere en bordplade på væggen, da det sparer lidt gulvplads. Du kan som regel få din lokale trælast eller byggemarked til at skære en bordplade efter mål.

Et skrivebord bør indstilles eller monteres, så det er i albuehøjde, når du sidder ved det. På den måde kan underarmene hvile på bordfladen, og du kan slappe af i skulderens muskulatur.

Hvis dit hjemmekontor skal fungere som en hjemmearbejdsplads, eller du blot bruger mange timer i det, er det en god ide at investere i et hæve-sænkebord, som du både kan stå og sidde ved. Det er usundt at sidde ned i længere tid ad gangen, og ikke en gang en times hård træning kan opveje de negative konsekvenser ved at sidde ned en hel arbejdsdag. Derfor bør du veksle mellem at sidde og stå ved skrivebordet. Hold desuden ti minutters pause hver time, hvor du sørger for fysisk aktivitet, fx en lille gåtur eller træning med en elastik.

Hvis du har rigeligt med plads, kan du også sætte to, evt. små, skriveborde, ved siden af hinanden, det ene i siddehøjde og det andet i ståhøjde og veksle imellem de to borde i løbet af arbejdsdagen.

Kontorstol til hjemmearbejdspladsen

Et af de vigtigste møbler i hjemmekontoret er kontorstolen. Hvis du bruger hjemmekontoret i flere timer om dagen, er det en god ide at tænke ergonomi ind i valget af stol. Vælg en stol med et lille ryglæn, der passer ind i din lænd. Stole med store ryglæn er spild er spild af stof og polstring, der alligevel aldrig bliver brugt. Vælg en stol med armlæn, med mindre du har svært ved at komme op af stolen og har brug for noget at støtte dig til.

Vælg en stol med et sæde, der kan indstilles, så du sidder højt med en stor vinkel i hofte og knæleddet, gerne 120 til 140 grader. På den måde kan du automatisk rette ryggen og sidde på sædeknuderne, hvilke resulterer i en bedre cirkulation i benene. En god ståstøttestol kan være et glimrende valg, da den kan indstilles til både lav og høj siddehøjde. Generelt er det en god idé at variere din siddestilling så meget som muligt. Fx kan du veksle mellem at sidde på en kontorstol og en træningsbold. Et andet tip er at sætte sig omvendt på stolen, så du sidder med maven mod ryglænet - jo mere variation, jo bedre.

Kontorstolens hjul skal desuden være tilpasset underlaget. Skal stolen stå på et glat gulv, så vælg en, hvis hjul kan låses. Bløde hjul er bedst, hvis stolen skal stå på et trægulv, klinker eller fliser, så de ikke ridser gulvet. Vælg hårde hjul, hvis du har gulvtæppe eller et gulvbeskyttende underlag under stolen.

Når du vælger skrivebord og kontorstol, så tænk også over, hvor i boligen de skal placeres. Hvis de skal bruges i stuen, så vælg møbler, der passer ind i den øvrige indretning. Vælg stol og bord i en god kvalitet og et tidløst design, der kan holde i mange år.

Indstil skærmen rigtigt på kontoret

En dårligt placeret computerskærm kan nemt føre til smerter i muskulaturen rundt omkring nakken. Den optimale position er 50 til 80 centimeter fra brugeren. Skærmen skal desuden opsættes, så din læsehøjde er ca. 10 cm under din øjenhøjde samt skråtstilles bagud, præcis som du gør med din bærbare computer. Øjet læser nemlig bedst på bagudrettet skærm.

Bruger du en bærbar computer, er det en god ide at koble den til en stationær skærm og et tastatur. Et alternativ er at montere den bærbare på et bordstativ, så du får skærmen op i en fornuftig højde.

For at undgå reflekser bør du vælge en computerskærm med en mat overflade og ramme. Den bør desuden stå på en sokkel, der gør, at skærmen kan drejes og vippes uden besvær.

Smart indretning og opbevaring i hjemmekontoret

Start med at lave en liste over de ting, du har brug for at opbevare. Det giver et godt udgangspunkt i forhold til at planlægge din opbevaring. Åbne opbevaringsløsninger som bogreoler med masser af ringbind og bøger kan nemt komme til at se rodede ud, derfor er lukket opbevaring oftest at foretrække.

Få nogle skabe, hvor du kan gemme de ting, der ikke er særligt kønne, væk. Vælg hylder eller bogreoler til de elementer, du bruger til daglig, og gerne vil se på.

Hvis pladsen er trang, er det en smart at sætte hylder op over skrivebordet, evt. i flere lag, så du udnytter loftshøjden. Vælg gerne en hylde, der er bred nok til din printer, så den ikke behøver at optage plads på skrivebordet.

Mange opslagstavler kan også bruges til at skabe mere plads på skrivebordet, da du ofte kan hænge opbevaringsbeholdere på tavlerne, som kan bruges til diverse nips, som skrivegrej. De kan også udgøre et dekorativt element i indretningen.

Der findes mange forskellige tavle-systemer, som er knap så kontoragtige i udtrykket og kan skabe en mere hjemlig følelse. En anden løsning kan være at få skåret en blød masonit-plade på mål i et byggemarked og beklæde pladen med et flot stykke stof, der hæftes fast på bagsiden.

Mal væg med magnetmaling eller tavlemaling

Du kan også male en del eller en hel væg på hjemmekontoret med magnetmaling og tavlemaling. På den måde kan væggen både bruges som magnetisk opslagstavle og til at skrive beskeder på.

Løse ledninger og kabler samler støv og kan hurtigt skabe et rodet udtryk, derfor er det smart at samle dem i eksempelvis en kabelstrømpe eller plastikspiral. Plastikstrips kan også ofte være en billig og nem løsning, som både kan bruges til at samle ledningerne i et bundt og til at fastgøre dem til fx bagsiden af et bordben. Strømskinner, adaptere og overskydende ledninger kan gemmes væk i en kabelboks med huller, der sikrer tilstrækkelig ventilation.

Dagslys og lamper på kontoret Dårlig belysning kan føre til dårlige arbejdsstillinger, som kan give hovedpine og muskelinfiltrationer. Dagslys er det absolut bedste at arbejde i, men der bør ikke komme sollys ind i skærmen eller dine øjne. Den bedste placering er at sidde med siden til vinduet, der i øvrigt bør være forsynet med kraftige gardiner, rullegardiner eller persienner, så du kan afskærme i tilfælde af meget stærkt sollys.

Dagslyset skal gerne suppleres med ovenlys samt en arbejdslampe.

Ovenlyset skal aldrig placeres direkte over eller foran din computerskærm. Det skal anbringes bagved eller ude i siden.

Din arbejdslampe skal placeres, så den lyser skråt hen på de papirer eller bøger, som du skal kigge på. Her er en gammeldags arkitektlampe god, fordi du kan vippe hovedet sådan, at den giver asymmetriske lys. Lyskilden må heller ikke kaste skygge over arbejdet. Det betyder, at hvis du er højrehåndet, skal lyset helst komme fra venstre side og omvendt.

Supplér gerne med funktionel belysning i loftet, der kan oplyse din opbevaringsløsning og stemningsbelysning, der kan skabe en hyggelig atmosfære i rummet.

Farver Det er inspirerende at arbejde i et rum, hvor man føler sig godt tilpas, og der er ikke en facitliste over de rigtige farver til hjemmekontoret, så vælg farver og stil, som supplerer din egen stil.

Vælg varme og dæmpede farver, der virker beroligende og ikke forstyrrer øjet. Hvis du ønsker mere kulør på væggene, så tilfør det i form af billeder, plakater og dekorationer, lyder rådet. Det gør det også nemmere at ændre rummets udtryk, da man i så fald kan nøjes med at skifte de dekorative elementer ud i stedet for at male.

Deleværelse Du kan sagtens kombinere flere funktioner i et rum, hvis du ikke har plads til at dedikere et helt værelse til hjemmekontor. Placér fx skrivebordet op ad en væg eller i et indhak i stuen eller soveværelset.

Hvis du vælger sådan en løsning, er det vigtigt at vælge møbler, der ikke bliver for kontoragtige i deres stil, men passer ind i den øvrige indretning.

En repos eller et par ledige kvadratmetre under en trappe kan også blive en fin lille arbejdsplads. Et gæsteværelse kan også være et glimrende valg. I så fald er det en god ide at vælge fleksible løsninger, som gør det nemt at ændre værelset efter behov. Det kan være mobile opbevaringsløsninger på hjul, der er nemme at flytte rundt med, og reoler med indbygget skrivebord. Her kan du endda få modeller, hvor skrivebordet kan klappes ned, når det ikke er i brug, så det ingenting fylder.