Så er der ny dansk pop-rock i Gilleleje

Det 7-mand store band spiller dansksprogede sange, der rækker ud til publikum for at dele både de lyse og de mere dunkle sider af livet. Musikken er udsprunget i samarbejde mellem forfatter og foredragsholder Sanne Østergaard og singer-songwriter Morten Rolskov.

De 10 originalsange, som til efteråret udkommer på et samlet album suppleres med nogle af de bedste danske popklassikere, såsom "Jeg vil la´ lyset brænde" og "Lyse nætter" samt et par af Morten Rolskovs egne sange fra albummet "First Element".