Så er der åbent skib i havnen

"Vi har "åbent skib" for alle fra klokken 10 til 20 og tager naturligvis diverse covid-19 anbefalinger alvorligt. Vores erfarne sømandsmissionærer har god tid til at være værter, og gæsterne vil måske hurtigt fornemme, at skibet er kirkeligt forankret. Vældig ofte kommer samtalen til at handle om udfordringer i livet, tro og tanker omkring Gud og den verden, vi lever i," skriver Sømandsmissionen i en pressemeddelelse og fortsætter: