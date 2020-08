Så er der Beatles-musik på Blik

"Det anerkendte rytmiske kor MaJazz med base i Hillerød giver koncert i BLIK. Her synger koret nogle af Beatles' bedste sange under ledelse af dirigent Niels Bosworth til akkompagnement af jazztrioen Baun On Beatles. Samarbejdet mellem MaJazz koret og Baun On Beatles blev til i anledningen af 50-året for udgivelsen af det ikoniske Beatles album: "Abbey Road"," skriver Græsted Bibliotek i en ptessemeddelelse.