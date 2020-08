Så er dansegulvet klar til dig

Og de vil gøre alt for at give en lærerig og inspirerende undervisning med masser af godt humør, hvor alle elever - både børn og voksne - føler sig godt tilpas. Stenhøj Dans har blandt andet hold for børn på mellem tre og fem år. Her bliver der blandt andet danset til kendte børnemelodier og MGP musik med forskellige danse i rundkreds, hvor der bliver øvet rytme og bevægelse. Der bliver også danset lettere disco dans og danse, hvor børnene danser sammen to og to.