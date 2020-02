Rokade i byrådet: DF og K mister poster

Tirsdag (efter Ugepostens deadline) var Allan Nielsen fra Socialdemokratiet indstillet til at overtage næstformandsposten i udvalget Udvikling, By og Land. Det betyder, at Brian Lyck Jørgensen fra Dansk Folkeparti mister sin næstformandspost.Jesper Behrensdorff fra De Konservative har mistet sin næstformandspost i Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi-udvalget. Her er Jørgen Simonsen fra Venstre ny næstformand.

Da han var næstformand for Beskæftigelse og Unge-udvalget var Michael Hemming Nielsen tirsdag indstillet til at overtage denne post efter ham.