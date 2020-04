Politiet var tilstede i et par timer ved Helsinge Station onsdag aften. Arkivfoto

Røre i det kriminelle miljø: Afspærring og politihunde ved Helsinge Station

Nordsjællands Politi havde afspærret området og sat politihunde til at søge i området i cirka to timer.

"Vi ledte efter ting, der kunne være med til at klarlægge, hvad der er foregået," siger Henriette Døssing.

"Det er meget normalt, at vi spærrer af, hvis vi er ude med hunde, da de skal kunne søge i området, uden der er for meget trafik og for mange mennesker".