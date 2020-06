Robot-værker udstilles i container-showroom

udstilling Koefoed Kunst og Design har åbnet showroom i Græsteds industrikvarter, hvor den første udstilling er åben fra torsdag 11. juni med et udvalg af værker af billedhugger Søren Koefoed i skulptur, grafik og maleri.

Værkerne viser et menneskelignende udtryk i robot-figuren, og skal med sin omvendte optik få os mennesker til at tænke over hvad som adskiller os fra maskiner.