Det forjættede land: Både rigspolitiet og Musik i Lejet opfordrer til, at man bruger sin sunde fornuft, inden man laver aftale om at købe en festivalbillet. Selve overdragelsen bør ske via Ticketmaster, understreger festivalen.

Rigspolitiet advarer: Pas på billetsvindlere

Flere eksempler på svindel med billetter til Musik i Lejet

Politiet advarer nu om, at der svindles med billetter til blandt andet dette års udgave af Musik i Lejet - og svindlerne bliver mere aggressive:

"Svindlerne bliver mere offensive. I nogle tilfælde ringer de op og udgiver sig for at være fra billetudbyderen eller direkte fra festivalen og siger, at de har billetter til salg," siger politikommissær Jens Skovbjerg Wagner. Han er sektionsleder i det landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Svindlerne går især efter populære og udsolgte arrangementer og festivaler:

"Musik i Lejet er jo en populær festival, som bliver udsolgt meget hurtigt. Så den er en af de festivaler, hvor vi ser svindel med billetterne," siger politikommissæren.

I fjor var der omkring 700 sager i hele landet med billetsvindlere, både til sportsarrangementer og festivaler.

Mange efterspørger billetter i eksempelvis Den Blå Avis eller på facebook. Og så er svindlerne klar:

"En af de metoder, vi har set, er, at svindlerne svarer på en annonce og siger: Jeg har to billetter til salg. De indgår en aftale, og køberen overfører penge, men får aldrig billetterne - som svindlerne selvfølgelig aldrig har haft," siger politikommissær Jens Skovbjerg Wagner.

I nogle tilfælde sender svindleren en sms fra en internettjeneste, så det ligner en officiel sms fra billetudbyderen eller festivalen. Sms'en indeholder så et kontonummer, som man kan overføre pengene til. Det ser umiddelbart troværdigt ud, advarer politiet.

At svindlerne nu bliver mere offensive og ringer køberne op, kalder politimanden "en skærpende adfærd":

"Vi synes, at det er en grov måde at begå bedrageri på, og det er klart en skærpende adfærd i forhold til tidligere," siger politikommissæren.

Han råder købere til at bruge sin sunde fornuft:

"Køb via officielle udbydere, søg ikke billetter via facebook-opslag - det tiltrækker svindlere. Man skal i hvert fald være særligt opmærksom, hvis man efterlyser billetter på den måde. I det hele taget: Udvis sund fornuft og reagér, hvis du får en mistanke. Hvis det virker lusket, er det nok for godt til at være sandt," siger politikommissæren.

Hvis man vil overdrage en MIL-billet til en anden person, kan det ske på sikker vis via billetudbyderen Ticketmaster:

"På den måde er der 100 procent garanti for, at man ikke bliver snydt," siger Katrine Gissel, som er kommunikationsansvarlig for Musik i Lejet.

Overdragelsen foregår ved, at man kontakter Ticketmaster, og som en del af sikkerheden kræves det, at man er i telefonisk kontakt med billetudbyderen.