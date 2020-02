Købmand Niels Pedersen ved den kommende indgang til Rema 1000, der til marts åbner lige ved siden af Netto i Helsinge. Foto: Anna Hjortsø

Rema 1000-købmand i Helsinge: 'Jeg kan næsten ikke vente'

I sidste uge var der rejsegilde for den kommende Rema 1000-butik

Ugeposten Gribskov - 12. februar 2020 kl. 19:16 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg kører forbi hver dag for at se, hvor mange sten de har lagt," sagde Niels Pedersen, da han stod foran den bygning, der fra slutningen af marts vil huse Helsinges nye Rema 1000-butik. Klos op af den nye Netto.

Onsdag i sidste uge var der rejsegilde for at fejre, at tag og vægge var rejst. Niels Pedersen, der med egne ord 'glæder sig som et lille barn', skal være købmand i den kommende Rema 1000.

Han havde samme dag sagt farvel til Rema 1000 i Vejby, hvor han indtil denne dag var købmand.

"Det er første gang, jeg skal se butikken," sagde Niels Pedersen, lige inden han trædte indenfor.

Som det hører sig til et rigtigt rejsegilde, var flaget hejst, og de røde pølser blev indtaget af cirka 50 deltagere, som på hver deres måde arbejder på, at Helsinge får en Rema-butik.

Kan ikke vente "Jeg ved lige, hvordan den skal indrettes. Jeg kan næsten ikke vente med at få reolerne op," sagde Niels Pedersen, da han havde kigget rundt i den store tomme bygning.

"De er kommet længere, end jeg troede".

Denne dag fejrede man også, at tidsplanen holder, og butikken åbner derfor som planlagt den 26. marts. Niels Pedersen har nu ansat cirka 40 medarbejdere, hvoraf 30 bor i Helsinge.

For Niels Pedersen har det en betydning, at han skal være købmand i netop Helsinge.

"Jeg bor i Helsinge og har altid drømt om at være lokal købmand her".

En fantastisk maskine Under rejsegildets taler blev den kommende Helsinge-købmand også takket flere gange.

"Du får en fantastisk maskine her. 1200 kvadratmeter og en kanon placering. Jeg er overbevidst om, at Netto får kamp til stregen," sagde John Krøjmand, bygherrerådgiver fra Dansk Butikstjeneste, inden han opfordrede til et trefoldigt hurra.

1200 kvadratmeter er 400 flere, end Niels Pedersen havde til rådighed i Vejby-butikken.

"Det bliver de samme varer og kvalitet. Men der bliver mere plads til udstilling og plads til de varer, vi sælger mest af," sagde han.

Øget handel Pernille Søndergaard, formand for Udvikling, By og Landudvalget var også med til rejsegildet. Hun ser den nye Rema 1000-butik som en god ting for Helsinge.

"Handel understøtter handel. Jo flere muligheder, der er, des flere handler. Det har vi set i Blistrup. Her lå SuperBrugsen, og den samlede handel steg, efter at Netto kom til. Det forventer vi også her," sagde hun.

Et større udvalg kan nemlig medføre, at flere pendlere vælger at handle, når de er kommet til deres hjemkommune, ifølge udvalgsformanden.

"Det er også en teori, at det kan komme specialbutikkerne i Helsinge til gode," sagde hun.

Niels Pedersen ser også positivt på at lægge tæt op ad af en Netto.

"Vi snakker godt sammen, og det de ikke kan få hos mig, kan de få hos dem," sagde han.

"Jeg glæder mig til at byde kunderne velkommen. Det er helt sindssygt."