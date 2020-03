Se billedserie Købmand Niels Pedersen og hans medarbejdere knokler med at få Rema 1000-butikken i Helsinge færdig til åbningen torsdag den 26. marts. Foto: Claus Johansen

Rema 1000 klar til indflytning

Ugeposten Gribskov - 19. marts 2020 Af Anna Hjortsø og Claus Johansen

Den nye Rema 1000 i Helsinge står nu helt færdigbygget, både indendørs og udendørs - og der er hektisk travlhed i butikken tirsdag formiddag, da Ugeposten stikker hovedet ind.

Købmand Niels Pedersen ligger på gulvet og er i gang med at montere reoler.

"Jeg har da ligget søvnløs et par nætter på grund af coronaen. Vi er jo spændte på, hvad der sker. Jeg kan jo læse, at der i nogle lande er hårde begrænsninger på, hvor mange der må komme ind i butikkerne. Men nu må vi se. Det vigtigste er jo, at folk ikke bliver syge," siger Niels Pedersen.

Det er stadig planen, at butikken åbner den 26. marts klokken 8 - selvom meget i Danmark er gået i stå på grund af corona-virussen.

Men planen kan selvfølgelig ændre sig i disse tider.

"Hvis Mette Frederiksen siger noget nyt - at nu skal noget lukkes ned. Eller hvis nogle af de firmaer, der for eksempel skal ordne kølere eller sætte it op i butikken, pludselig lukker ned. Men indtil videre kører det, som det skal," siger han.

I de kommende dage skal hylderne fyldes op med vin og konserves, som kan holde sig.

"Heldigvis skal jeg først bestille de friske varer i næste uge," siger Niels Pedersen.

Nervøsitet for nye corona-begrænsninger slipper købmanden næppe for.

"Det er så træls. Jeg har glædet mig i lang tid til den her dag, og så er man nervøs for, at det i værste tilfælde bliver udskudt. Jeg tror det ikke - men man ved det jo ikke, Hvis det sker, har jeg i hvert fald bestilt rigeligt med varer," smiler Rema-købmanden.