Rekord-overskud: Musik i Lejet giver én million kr. til frivillige foreninger

Ugeposten Gribskov - 11. marts 2020

997.000 kr. Så meget endte overskuddet fra sidste års Musik i Lejet på. Arrangørerne har dog valgt at runde det tal op. Det betyder, at de i den kommende tid deler én million kr. ud til foreninger her i kommunen.

"En mio. kr. er et ret betragteligt beløb. Jeg kender ikke mange foreninger, der samler den slags beløb sammen og deler dem ud. Det er bare superlækkert at stå i spidsen for det. Det er jeg nødt til at sige," siger bestyrelsesformand for Musik i Lejet Peter Maarbjerg.

Han glæder sig især over, at Tisvilde-festivalen kan give så meget tilbage til de mange frivillige.

Næstbedste tid på året "Det her er den næstbedste tid på året for os. Den bedste er festivalen, men det næstbedste er, når vi kan udmønte hele den indsats, det er at drive en festival med frivillige. Den store indsats, de mange frivillige lægger, udmønter sig i en konkret mulighed for at hjælpe med, at børn og unge i Gribskov Kommune får bedre vilkår. De er de gode foreninger her i kommunen, der laver meget af det frivillige arbejde. Nu kan vi give dem lidt tilbage. Det er vidunderligt," siger Peter Maarbjerg.

Overskuddet på en million kr. er næsten en fordobling af sidste års resultat. Ifølge Peter Maarbjerg skyldes stigningen blandt andet, at de er blevet bedre til at drive en effektiv festival.

"Det er det største beløb, vi nogensinde har uddelt. Det er vi virkelig glade og stolte over. Rigtig meget af det skyldes, at vi hele tiden bliver bedre til at lave en festival. Den måde, vi organiserer og planlægger på, bliver bedre og bedre. Vi effektiviserer vores processer. Det gør, at vi tjener mere," siger han og fortsætter:

"Der har også været omsætningsfremgang. Helt afgjort. Samtidig gør Musik i Lejets popularitet, at mange leverandører gerne vil med ombord og derfor vælger at sponsorere ting. Enten i form af naturalier eller ved at give favorable vilkår, når vi skal købe noget hos dem. Det gør, at vores drift og opbygning bliver effektiv. Det giver flere penge at dele ud."

Det skal man leve op til For at søge om del i overskuddet er der nogle kriterier, man som forening skal leve op til. Udover at skulle komme fra Gribskov Kommune skal man også være en såkaldt almennyttig forening. Derudover skal man arbejde med børn og unge eller kultur og idræt. Men søger man som forening om at få del i overskuddet, skal man være opmærksom på, at Musik i Lejet har ændret en smule på deres ansøgningssystem. Hvor man tidligere år har kunnet søge om det beløb, man lige stod og manglede, er beløbene i år delt ud på forskellige puljer. Der bliver således uddelt fire puljer af 50.000 kr., 8 puljer af 25.000 kr., 10 puljer af 10.000 kr. og 20 puljer af 5.000 kr.

En enkelt får 200.000 kr. "Vi har gerne villet gøre det smartere. Tidligere år har der været lidt for stor variation i, hvad foreningerne har søgt op. Det har gjort, at vi har måttet afvise mange. På den her måde kan vi gøre en forskel for endnu flere. Derfor skal man, når man søger, tage stilling til, hvor mange penge man søger om," siger Peter Maarbjerg, der fortæller, at Musik i Lejet uddeler de resterende 400.000 kr. til nogle projekter eller foreninger, der virkelig kan få et stort løft.

"Der bliver en pulje på 200.000 kr. og to puljer på 100.000 kr. Her vil vi se, om vi kan finde nogle projektet, hvor vi virkelig kan rykke noget," siger Peter Maarbjerg, der samtidig understreger, at pengene bliver uddelt i forhold til Musik i Lejets overordnede strategi.

Bakker op om fællesskaber "Vi har arbejdet en del på, hvad vores strategi er - og hvad vi gerne vil med at lave en festival. Der fokuserer vi at understøtte fællesskaber. Vi kalder også Musik i Lejet for en generationsfri-festival. Det gør vi, fordi vi vil kunne tilbyde noget til alle aldersgrupper. Bedsteforældre skal kunne tage børnebørnene med, forældrene tager deres børn med. Det er lidt i samme ånd, vi gerne vil lede efter nogle tilskudsmodtagere, der bidrager til noget af det samme. Så de værdier vil vi læne os op ad, når vi uddeler overskuddet."

Ansøgningsfristen for at søge er den 20. april.