?Det ser heldigvis ud til, at væksten fortsætter,? siger formand Jan Borgen (til venstre) og direktør Palle Jørgensen. Foto: Claus Johansen

Rekord: Kvickly i Helsinge er landets største

For andet år i træk sætter Kvickly i Helsinge omsætningsrekord

Ugeposten Gribskov - 05. juni 2020 kl. 11:25 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er smil over hele fem-øren hos ledelsen af Kvickly i Helsinge: For andet år i træk sætter omsætningen rekord, og butikken formår også at fastholde positionen som den største Kvickly i hele Danmark.

"Det er helt fantastisk," siger Jan Borgen, som er formand for den selvstændigt ejede Kvickly-butik.

Butikken har næsten 11.000 medlemmer, som er de reelle ejere.

Omsætningen blev i 2019 på 253 millioner kroner - en fremgang på godt 11 millioner kroner i forhold til året før. Overskuddet efter skat er 7,8 millioner kroner.

"Og så lægger vi altså de 2,3 millioner skattekroner i Gribskovs kommunekasse. Så vi er en stor lokal arbejdsplads," siger direktør Palle Jørgensen med henvisning til de butikskæder, der i stedet afleverer skatten i den kommune, hvor kæden har hovedsæde.

"Og det ser heldigvis ud til, at væksten fortsætter, selv om der er kommet en Rema 1000 til byen. Det kan selvfølgelig skyldes mange ting. Folk spiser jo eksempelvis ikke ude her under coronakrisen," siger formand Jan Borgen.

Coronakrisen Coronakrisen har i de seneste måneder sat store aftryk på den lokale butikshandel:

"Vi har haft en kæmpe vækst på ferskvarer, tørvarer, frugt/grønt og kød. Til gengæld sælger vi næsten ikke noget tekstil - der er vi nede i indeks 50 - og benzinsalget er også faldet markant. Men nu er hverdagen heldigvis ved at vende tilbage," siger en glad Palle Jørgensen.

Også onlinesalget har oplevet et boom under coronakrisen:

"Mange er jo nervøse for at gå ud. Så vi har haft en stor stigning i antallet af vareudbringninger, og det ser ud til at fortsætte. Vi tilbyder for eksempel også, at man bare sender en sms, når man er her med sin bil, og så kommer vi ud med varerne og lægger dem i bagagerummet," siger Palle Jørgensen.

Det har til gengæld været en dyr fornøjelse at corona-lukke Spisekrogen, selv om der blev solgt take-away, oplyser direktøren.

Kvickly i Helsinge har i alt 220 medarbejdere. Mange arbejder dog på deltid, så omregnet til fuldtidsstillinger er der 110.

Det er uvist, hvornår der kan afholdes generalforsamling:

"Det afhænger af, om forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50. Så vil vi nok forsøge at afvikle generalforsamlingen. Men hvis det kun bliver hævet til 30 personer, giver det ikke mening," siger Jan Borgen.

Der er i alt 76 Kvickly-butikker i Danmark, og heraf er de 14 selvstændigt ejet.