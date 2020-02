Regionen maner til ro: Togene bliver på skinnerne Minister og TV 2 skabte usikkerhed om lokalbanerne i Gribskov

Skinnerne på strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje er netop udskiftet for omkring 25 millioner kroner. I de kommende år venter endnu større renoveringer. Foto: Lokaltog

Ugeposten Gribskov - 21. februar 2020 kl. 18:03 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

transport Måske fik nogle togpassagerer i Gribskov kaffen galt i halsen torsdag: Transportminister Benny Engelbrecht (S) luftede nemlig overvejelser om at udskifte tog med hurtigbusser på flere danske togstrækninger, fordi jernbanestrækningerne er stærkt nedslidte.

Det drejede sig ifølge TV 2 blandt andet om Gribskovbanen, Hornbækbanen og Østbanen syd for Køge.

Men det er midlertid ikke korrekt, oplyser konsulent Jonas Dalum Region Hovedstaden. Lokalbanerne i Gribskov er langtfra i kritisk tilstand i samme grad som Østbanen. Desuden har regionsrådet i september afsat 500 mio. kr. til renoveringsarbejdet på lokalbanerne, og første etape af renoveringen er allerede færdig på dele af Gribskovbanen.

Skinnerne mellem Helsinge og Tisvildeleje er således netop udskiftet for omkring 25 millioner kroner.

Ifølge TV 2 kaldte Thomas Jensen, som er transportordfører for Socialdemokraterne, det "rettidig omhu" at lave en undersøgelse af, om der skal bruges store millionbeløb på skinnerenoveringer på de mest nedslidte strækninger, eller om det vil være mere fornuftigt og tidssvarende at indføre BRT-busser.

BRT-busser står for Bus Rapid Transit og bruges allerede flere steder i udlandet.

Men allerede inden projektet er begyndt, møder det modstand.

Ifølge transportforsker ved Aalborg Universitet, Andres Pineda, er landstrækningerne, modsat byerne, nemlig slet ikke egnet til BRT-busserne, skriver TV 2.

I SF kalder man undersøgelsen spild af tid. Her mener de, at man i stedet skal koncentrere sig om at renovere skinnerne, så togene igen kan køre optimalt.

"Det her er nogle områder, som har hårdt brug for, at der kommer noget bosætning og vækst i lokalområdet. Og det ved vi, at skinner kan give. Til gengæld ved vi ikke, om BRT kan give det samme, og det kan tage mange år at finde ud af det," siger transportordfører Anne Valentina Berthelsen til TV 2.

Investeringsbehovet på banestrækningerne i Gribskov er ifølge en rapport fra 2017 på mere end 300 millioner kroner i de kommende seks år (2021-2026):

Gribskovbanen har således et behov på 148 millioner kroner, mens Hornbækbanen har et renoveringsbehov på 177 millioner kroner.

Med regionsrådets beslutning om at afsætte 500 mio. kr. er der således penge til at renovere både Gribskovbanen og Hornbækbanen. Desuden bliver Frederiksværkbanen, Lille Nord og Nærumbanen renoveret i de kommende år.